大S徐熙媛再婚舊愛具俊曄「早有線索」！IG隱藏秘密曝光
大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲宣布離婚，今（8）日宣布再婚消息，對象則是20年前的舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄，不過，大S再婚原來有線索？仔細觀察大S的Instagram，原來「IG」早就藏有秘密！
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 09:22:55
南韓團體酷龍前成員具俊曄今早在IG發文，宣布與舊愛大S結婚喜訊，「我們結婚了，和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記，我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家」。
隔沒多久，大S也在IG發文及老公具俊曄稍早所發的文字截圖，表示「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。
事實上，經《NOWnews今日新聞》記者觀察，大S再婚其實有線索，從她IG追蹤者可以看到，大S追蹤的人數不多，僅25人而已，但其中一人便是酷龍前成員具俊曄，因此大S再婚一事，其實從IG上便能看出蹊蹺。（編輯：郭佩蓉）