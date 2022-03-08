大S再婚舊愛具俊曄！韓國媳愣「用啥語言溝通」 答案曝

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不過，台灣妞也發問「但其實我比較好奇她跟老公溝通都用什麼語言XD」，最後，她仍再次祝福大S「不管怎麼樣，兩個人互相珍惜就是一件好事，恭喜恭喜」。
貼文一出，掀起熱議，「遲來的緣份，好好一起陪伴下半輩子」、「今年最震驚！已經沒有其他事可以嚇倒我了！」、「舊愛還是最美～～」、「我也好想知道他們怎麼溝通」、「太幽默了哈哈哈，這篇文有聲音」、「看到那句熙媛啊，突然有種韓劇婆婆叫媳婦的感覺XD」。
也有網友抖出答案，表示兩人以前都曾為了對方學習中文、韓文，推測溝通應該是「都會用」，不會有太大的語言問題，「女生以前也為了男的學韓文，印象講的還不錯，但分手後我想應該忘光了？」、「熙媛應該是用韓文吧！印象中她是會為愛學習外語的」、「據說兩個人都為對方學過中文、韓文這樣」、「印象中酷龍以前會一點中文（我竟然記得酷龍...40代的歲月）」、「他們以前交往過溝通不會有問題啦！」。
南韓團體酷龍前成員具俊曄今早在IG發文，宣布與舊愛大S結婚喜訊，「我們結婚了，和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記，我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福。感謝大家」。
隔沒多久，大S也在IG發文及老公具俊曄稍早所發的文字截圖，表示「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。（編輯：郭佩蓉）