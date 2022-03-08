大S再婚具俊曄！年輕人狂問「他是誰」 神級地位被起底
大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲宣布離婚，今（8）日宣布再婚消息，對象則是20年前的舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄，不過消息一出，眾多網友除了給予祝福外，也不少年輕人驚呼「他是誰」、「韓國人嗎，誰啊」，對此也有內行網友紛紛解答。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 10:22:14｜2022-03-08 10:25:05
一名網友在PTT以「酷龍在韓國咖位有多高?」為題發文，提到「韓國好像超級看輩分，我記得N年前看一集青春不敗，具俊曄當來賓，主持人狂捧具俊曄是韓流至尊，就連班底泫雅和少女時代們，個個也都相當尊敬」，因此他好奇提問，「具在韓國的實際咖位有多高」？
貼文一出掀起熱議，網友們紛紛留言「是神主牌」、「現在可能還好，但之前是韓流始祖」、「光是大前輩就很高了，韓國很重視這種地位」、「他們太多歌太經典了」、「當年真的超級紅」、「很多有名的歌台灣都有翻唱」、「真正在台灣有知名度的韓國藝人」。
此外，也有網友特別在PTT發文解釋，「現在的年輕人不認識酷龍，但酷龍應該是台灣第一波韓流，H.O.T SES、天上智喜、水晶男孩，這些是台灣第一波韓流；裴勇俊是第二波；東方神起、Super Junior、少女時代、Wonder Girl、Ss501才是第三波，現在迷BTS的年輕人，可能連東方神起以前是5個人都不知道 可能以為是允浩昌珉與他的三個伴舞」。（編輯：張志浩）