大S「手機20年都沒換」閃嫁具俊曄！微博驚：以為愚人節
台灣女星大S（徐熙媛），今（8）日一早突然宣布和南韓團體「酷龍」的前成員具俊曄再婚，也意外引起南韓、中國的網友們關注。由於大S去年11月才和前夫汪小菲離婚，3個月後又再次升為人妻，也讓中國網民們一度不可置信，「今天是愚人節嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 11:05:18
據韓媒《tvdaily》報導，具俊曄透露，一得知大S離婚恢復單身後，就找了那20多年前手機號碼，鼓起勇氣主動聯繫對方，結果兩人再續前緣，交往一陣子過後，具俊曄才認為自己「已經錯過太久的時間，不能再浪費了」，因此才會向大S求婚，目前已經在韓國完成結婚登記，也準備陪著大S來台渡蜜月，享受新婚生活。
怎料，大S再婚消息曝光後，中國論壇「微博」更出現許多網民崩潰的留言，「震to the撼」、「我還以為今天4月1號了」、「今天是愚人節嗎」、「最像假新聞的真新聞、「有點偶像劇了」。
不過大多人則給予祝福，「挺好，幸福就好」、「吃驚，但是祝福，這男的20多年前就喜歡她」、「大S真的很乾脆俐落，感覺這種人也挺有底氣的，只要當下的感受對，可以馬上做決定，以後的事留給以後，現在就要快樂」、「替她開心」、「真的太讚了，很多人都從頭再來的勇氣」。（編輯：詹鎰睿）