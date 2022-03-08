具俊曄曾讓大S哭泣！23年後「1改變」洩愛意：已錯過太久
大S（徐熙媛）於今（8）早突然拋出震撼彈！宣布與多年前的舊愛具俊曄再婚，而不少回想起2人多年前交往的過程，讓不少粉絲從「1舉動」大讚具俊曄分手多年後改變了，也為兩人的愛情獻上滿滿的祝福。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 10:53:36｜2022-03-08 11:24:48
多年前大S對韓團「酷龍」成員具俊曄，主動展開熱烈追求，好不容易雙方修成正果後，男方不但公開否認戀情，甚至推掉當時大S、小S共同主持的《娛樂百分百》通告，傷人的舉動讓大S相當傷心，多年後提到此事也忍不住在節目上落淚。
但直到2010年時，具俊曄才在節目《改變世界的Quiz》中，承認當年與大S之間的戀情，也在其他節目中曾談到，兩人交往時期，為了跨越語言的隔閡，都努力學習中文、韓文，但熱戀一年後，卻因公司有禁愛令，即便仍深愛大S，具俊曄仍不得不提出分手。
而事隔多年後，2人再續前緣且步入婚姻的殿堂，讓不少粉絲相當驚喜及意外，也紛紛大讚具俊曄這次改變了，主動成為公開戀情並宣布結婚喜訊的一方，在內文中更提到「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」，大S經紀人也證實，復合原因正是因為「離婚後男方主動關心，感情重新回溫」，讓不少粉絲開心的給予祝福。（編輯：鍾怡婷）