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iPhone「這功能」超煩！一按秒變全場焦點　用戶尷尬認了

▲iPhone的許多快捷鍵的設計都相當方便，但若不慎誤用，可能會有尷尬的結果產生。（示意圖／取自Pixabay）
▲iPhone的許多快捷鍵的設計都相當方便，但若不慎誤用，可能會有尷尬的結果產生。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 11:12:01

iPhone的使用人口眾多，ios系統內擁有不少的「快捷鍵」和「捷徑」，也成為果粉們死忠的一大原因，但若不慎誤用，可能就會非常尷尬，近日就有網友分享，她在捷運上遇到一名男子，整路上都開著「手電筒」，眾人看了紛紛直呼「大家都超常按到」！

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原PO在Dcard發文提到，某日她坐在捷運車廂時，忽然覺得對面有不明亮光，結果抬頭一看，原來是對面座位，有人將手機的手電筒不小心用快捷鍵開啟後，就忘情的滑著手機，原PO表示，在她發現後，10幾分鐘過去，整車的人都沒有想提醒他，「其實我內心很矛盾要不要告訴他…大家呢」？

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO表示，自己對面的座位上，有人誤開手電筒，她相當猶豫是否要提對方。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，網友們紛紛留言「我都會提醒別人耶」、「閃光燈在背後，真的很難注意到」、「直接說啊～不然眼睛很不舒服吧」、「他應該幾分鐘內都沒讓螢幕暗下來，可能是看影片，該提醒他免得耗電」、「可以直接閃回去，就像開車一樣」。

不少人也表示「這功能真的很常按到」、「我上次在捷運上也被提醒，很尷尬」、「走路放口袋很容易誤開，然後手機燙死了」、「在公司上班，常常都有業務開著然後邊走邊講電話，超像行走的螢火蟲」、「掃實聯制的時候也常誤觸」，此外，也有過來人分享，若想避免類似尷尬事件發生，可以「裝透明手機殼，開到手電筒的時候光會從殼透過來，正面也會看到」。（編輯：張志浩） 

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