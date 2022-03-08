PS5「1隱藏功能」成救星！男玩家嗨翻：終於能說服老婆了
PS5發售至今已經一年，但受到疫情以及晶片短缺影響，不少玩家仍然買不到正常價格的主機。不過近期就有女網友發現PS5的一項「隱藏功能」，自己也開始對這台機器愛不釋手，貼文立刻引發玩家熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 11:37:59
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「我家的電視還是不能上網的，一開始PS5是買給男友玩遊戲，突然發現它也可以當女生的追劇神器，一直看電影整個都快回本了啦～」
貼文曝光立刻有不少玩家狂喊「有女友老婆的人，終於有好理由說服她們放行買PS5」、「其實PS4就有這些功能了，只是沒有人善用這點說服老婆」、「老公，我允許你買PS5」、「終於有理由了，馬上用這招來說服老婆」、「我也是拿男友的ps5看劇，但他要玩遊戲還是會給他玩」、「我也是這樣用…已經一年半了」。
不過也有一派人無奈回應「因為我家電視有內建了，所以一直沒藉口買PS5，而且原價版PS5根本買不到」、「這功能可以拿來說服女友，但重點是買不到機器...」、「殺雞用牛刀，要追劇很多平台電視盒都可以用」、「但除了Youtube之外，網飛、迪士尼都還是要付月費，只是替代了機上盒的部分功能」。（編輯：潘毅）