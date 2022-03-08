吃阿Q桶麵「幸運中頭獎」爽翻！老饕眼睛全亮：從沒看過
台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光；其中，伴隨著許多人長大的「阿Q桶麵」更是經典中的經典，對此，就有一名網友表示自己吃阿Q桶麵竟然「爽中頭獎」，貼文一出，老饕全羨炸「從沒看過」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 11:38:16
該名網友在社群平台《Dcard》上以「中阿Q桶麵頭獎（？」為題發文，表示之前吃阿Q桶麵海鮮口味的時候，都覺得蝦仁超級小，「今天再吃，居然吃到一隻大蝦仁」。
原PO也曬出照片，只見圖片中「巨無霸」蝦仁與其他正常尺寸的蝦仁相比，明顯大了不少，也讓原PO在文末高興直呼「這是跟小的蝦仁的對比圖，今天第一次看到覺得好稀奇，還是其實它都是那麼大，只是我比較衰」？
貼文一出，網友全暴動，「吃阿Ｑ10幾年從沒見過蝦子這麼大隻！太幸運了」、「這在泡麵堪比明蝦等級大小」、「這根本是尾龍蝦」、「根本是波士頓大龍蝦」、「我不吃蝦但常常買泡麵開到大蝦蝦（我都買海鮮的然後挑掉蝦子www）」、「乾，真大」、「超大」、「好爽，是我的話會一截一截超小口的慢慢咬掉它，慢慢享受」。
另外，也有不少網友分享自己吃「來一客」鮮蝦口味也曾遇過，「之前吃來一客也有吃到一隻這麼大的」、「我吃來一客也吃到大蝦仁」。（編輯：郭佩蓉）