大S斷汪小菲再婚！最強狗仔曝「玄機」：不忠者沒好下場
台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早就宣布再婚的好消息，對象是20年前交往過的南韓團體「酷龍」成員具俊曄，相關話題備受矚目。對此，台灣資深狗仔葛斯齊，就形容大S的人生就像偶像劇，更語帶玄機的暗指汪小菲「劇情都是不忠者，沒有好下場，讓我用鏡頭繼續看下去」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 12:16:30
葛斯齊得知大S再婚的消息後，就在臉書發文表示，「一句話，老娘不是沒人要，你回北京當媽寶去吧！交往20天，見四次嫁汪小菲，等待了20年，提議結婚，嫁具俊曄！」更祝福大S「我想大S時太久沒拍偶像劇，直接把人生交給偶像劇腳本，其實這就是大S，不意外，祝福祝福！」
不過，葛斯齊也語帶玄機的，用偶像劇劇情來暗指汪小菲未來的命運，「同樣在偶像劇裡的男一汪小菲，接下來請好好演落水前夫劇，劇情都是不忠者沒有好下場，讓我用鏡頭繼續看下去」。
事實上，早在2021年11月22日，大S和汪小菲宣布離婚後，葛斯齊就踢爆男方，隔天就飛到三亞和另一名女子約會，被偷拍後趕緊躲藏；12月時又表示，跟拍到中國女星張穎穎到汪小菲家的狗仔是他的徒弟。
當時汪小菲的媽媽張蘭，為了此事力挺兒子，公開批評葛斯齊。但葛斯齊不甘示弱，強調這些事情早已「實錘」（中國用語：指有證據的事情，結論不會變），更反過來質問張蘭，「你在11月23號有沒有罵我？說要告我的時候你兒子竟然跑去三亞，有沒有搞錯啊？」「這個未爆彈還沒結束，千萬不要再說謊」。（編輯：詹鎰睿）