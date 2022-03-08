大S、具俊曄舊情復燃！大咖韓星給祝福：像電影般的愛情
藝人大S今（8）早無預警宣布和舊愛具俊曄，韓團「酷龍」成員再續前緣，並且由男方先在IG官宣喜訊，大S隨後轉發文章證實，兩人的藝人朋友們也留下祝福的留言。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 12:18:59｜2022-03-08 12:36:48
大S與具俊曄在20多年前就曾交往過，後因男方公司禁愛令導致戀情無疾而終，具俊曄則在IG寫下「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」具俊曄認為兩人已錯過太久，不能再浪費時間，所以便提議結婚。
兩人分離20年重燃愛火，多位大咖韓星也在貼文下方留下祝福，前女團After School隊長嘉熙寫下「歐巴，真的非常非常非常恭喜」；韓國歌手兼演員嚴正花也興奮表示祝福「恭喜！！」；韓國著名節目主持人、歌手尹鍾信則寫下「恭喜呀！俊曄」；在台灣頗具知名度的DJ Soda更感動直呼「電話號碼和20年前一樣，簡直是像電影一樣的情節，歐巴太帥了！感動，真的真的祝福你」。此外，大s閨密吳佩慈也留言給男方，喊話「我相信你，大大的恭喜」。 （編輯：鍾怡婷）