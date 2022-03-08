閃婚大S！具俊曄4年前早坦白「對象離過婚」 媽媽反應曝
和大S（徐熙媛）舊情復燃，成功結婚的韓星具俊曄，其身家背景更掀起外界關注。就有網友翻出，具俊曄曾在戀愛實境秀中，向媽媽坦言，約會的對象「離過一次婚」，結果意外曝光媽媽的反應，氣氛頓時尷尬又緊張。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 13:15:00
據悉，具俊曄曾在2018年參與南韓的實境秀《戀愛的滋味》，而對象是一名長相甜美、個性溫柔的麵包師傅吳智慧，不過，兩人在首次約會時，吳智慧就坦言自己離過一次婚，而結束約會後，具俊曄也回到家裡和媽媽分享約會的心得。
具俊曄先是介紹了女生職業、年齡給媽媽認識，過程中不斷稱讚女生很可愛，但下秒卻難以開口，「但是呢…結過一次婚了」。眼見媽媽立刻收起笑容，表情逐漸扭曲，「什麼？」但具俊曄則頻頻強調「人好就行了」，直到媽媽看見女生的照片後，才緩緩說著「長得還挺可愛的，我也不知道了」。
過程中，雖然數度造成母子倆尷尬，但媽媽最後還是選擇接受，「做麵包倒是挺合適的，因為妳喜歡吃啊」，這才讓具俊曄露出燦笑，笑趴在沙發上。
事實上，具俊曄曾公開透露，由於單親家庭的關係，大人不好的行為，對小孩的影響實在太大，也讓他在面對婚姻就更加慎重，因此才會希望能找到一位非常適合的伴侶，結果出道20年至今，僅和大S、南韓女星蔡妍談過戀愛。所幸，一通電話又和大S再續前緣，終於步入禮堂。（編輯：詹鎰睿）