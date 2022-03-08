世紀復合具俊曄！大S「分手論」挖出　汪小菲躺著也中槍

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消息曝光後，立刻在兩岸三地引發討論，有不少大陸網友就直呼「非常不敢相信，大S可是說過他不會和前任復合的，這樣不是打臉自己？希望他記得她說過的話」，原來，大S曾經上過節目《戀夢空間2》中提到，自己分手後完全會刪除前任的聯絡方式，因為她通常是主動提分手的一方，一旦下了這個決定，她就不會讓對方有回頭的機會，「如果對方已經有了一個心儀對象，妳又在這邊打動他什麼的，我覺得這也是戀商比較低的一種行為。」
而在另一節目《魯豫有約》專訪中，大S也曾提及「當她決定結束一段感情時，在那一秒就結束了，即使受傷難受，經歷失眠、食不下嚥的不適應期，長達好幾個月，但只要雙方對未來沒共識，不管心裡多痛苦，都會選擇結束，我們倆應該給彼此另外一個機會，再去找另外一個人」。
該片段被挖出之後，不少網友紛紛回應「按照她這樣說，當初和酷龍分手確實不是她願意的，不然她是不吃回頭草的呢」、「如果對方已經有心儀對象......這邊跟汪小菲處境好吻合」、「拿得起又放得下，我依然支持大S有第二春！祝幸福」、「可見當年分手並不是大S提的感覺，經紀公司不能讓酷龍認愛....但隔20年閃婚還是讓人嚇一跳」、「戀夢空間說的那段是鬼吧，精準預言汪小菲的處境了」、「當年不想分手沒錯吧！再續前緣還是祝福，20年真的太牛了」！（編輯：張嘉哲）