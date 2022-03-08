7-11茶葉蛋全變18元？男「隨時取」慘換嘸 網嘆：回不去
7-11超商的茶葉蛋是許多上班族、學生族的熱門選擇，僅1顆10元就很有飽足感。不過，近日就有民眾發現，茶葉蛋竟通通變成了1顆要價18元的「所長茶葉蛋」，讓他相當困擾，深怕無法在期限內兌換APP「隨時取」的茶葉蛋。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 14:26:44｜2022-03-08 15:35:34
有民眾在「爆廢公社公開版」PO文求助「我就問問…各位常去的統一超商，是否還有販售一般的茶葉蛋呢？」原來他住家和公司附近的超商，通通換成了所長茶葉蛋，反而讓他買不到普通的茶葉蛋。然而，更無奈的是，他先前使用APP「隨時取」買的茶葉蛋也都無法兌換，而且還有兌換期限，讓原PO不忍質疑「依照目前統一超商的退貨規範，好像也是一個現退現虧的概念」。
不少人留言感嘆，「對啊！都是所長的，我隨取還買了100顆欸，只到6月底」、「從8塊開始吃到現在18塊，時代的眼淚」、「要吃所長茶葉蛋不如去當地現場買」、「終於變成吃不起的樣子，回不去了」；但也有人表示，並非每一間店都變成所長茶葉蛋，「我家樓下的7-11是一般的茶葉蛋耶！」「我們這邊都有賣一般的」、「台東這邊也是幾乎都換成所長」、「中油直營店有在賣，好吃，一顆10元」。
事實上，早在去年4月就有民眾質疑，茶葉蛋漲到18元非常不合理，當時統一超商則解釋，所長茶葉蛋為新品，屬區域試賣商品，不影響既有茶葉蛋銷售。如今，是否試賣區域擴增？還是全面取代？以及APP隨時取的用戶無法兌換的問題如何解決？
對此，業者則回應「7-ELEVEN持續販售多元商品，滿足消費者需求，針對商品若有進一步需求，可洽客服尋求協助。」（編輯：詹鎰睿）