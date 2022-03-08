4對明星世紀復合！大S隔20年閃婚　這對CP離婚重逢最震撼

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大S在去年11月宣布與汪小菲正式離婚，兩人表面上看似好聚好散，但隨後汪小菲被爆出多次指纏小三張穎穎，被外界公認為是離婚主因！不過不要緊，經過三個多月後，大S突然宣佈與20年前的舊愛具俊曄閃婚，表示「人生無常，我珍惜當下的幸福，感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有」，而老公具俊曄也將在9日抵達台灣，進行隔離後將與大S甜蜜見面，讓各界紛紛獻上祝福。
謝霆鋒、王菲
1999年底，謝霆鋒經梅艷芳介紹認識了相差11歲的天后王菲，兩人相識不久之後就傳出緋聞，雙方也都沒否認，結果2000年6月，謝霆鋒與王菲受邀出席梁朝偉坎城影展奪影帝的香港慶功宴，王菲當眾牽起謝霆鋒的手，誕生了所謂的「世紀之牽」，正式承認戀情。
不過後來，謝霆鋒因拍攝電視劇《詠春》戀上張柏芝，最後兩人情斷，2006年9月謝霆鋒對外表示，自己已與張柏芝已經在菲律賓帕馬利坎島結婚，消息震撼演藝圈，但在2011年5月底兩人爆出婚變，於同年8月結束婚姻；而王菲部分，在與謝霆鋒分手之後，在2003年與李亞鵬認識，被媒體多次拍到雙雙現身，2005年7月底，兩人正式在新疆烏魯木齊登記結婚，不過2013年9月13日，王菲在個人微博寫上「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重」正式宣布離婚，為八年婚姻劃下句號。
沒想到2014年，兩人心中卻都還有彼此，9月先是被拍到兩人坐在同台車上，隔幾天又被拍到在王菲家裡窗邊激吻的經典畫面，最後眼看世紀復合場面曝光，謝霆鋒經紀人也在微博默認2人復合屬實，時至今日兩人雖然沒走入婚姻，但依然是不少人心目中認為「舊愛還是最美的」案例中，震撼經典代表。
王陽明、蔡詩芸
被稱為是「國民男神」的王陽明，在2005年於師大學中文相識蔡詩芸因而交往，但最後僅交往兩年後因為遠距離漸行漸遠，直到分開後8年再次遇見，經過4個月的相處就決定共度餘生，兩人復合到結婚至今也已經有7年之久，並且育有一個可愛的女兒，王陽明堪稱這是「最棒的禮物」，兩人現在依舊保持甜蜜，時不時就在IG上大秀恩愛，實在是一對令人稱羨的夫妻。
珍妮佛蘿培茲、班艾佛列克
兩人在2002年時曾經傳過一段情，並且有婚約，但卻在2004年破局，之後各自有對象，嫁娶生子，但隨後雙方婚姻不順遂都各自離婚，沒想到在2021年5月時，被媒體直擊兩人搭乘私人飛機，一塊兒去滑雪勝地蒙大拿州度假，還被拍到在街頭熱吻；同年7月24日蘿培茲52歲生日的時候，班艾佛列克大費周章，在法國如詩如畫的「聖特羅佩」度假勝地為蘿培茲慶生。
蘿培茲也在生日當時IG發出多張慶生照片，只見班艾佛列克與蘿培茲兩人靠在遊艇上，無時無刻不抱在一起親在一起，甜蜜到不行，當中還夾雜了一張班艾佛列克與蘿培茲激吻的照片，大復合的消息才正式被確定，讓國外不少網友直呼「這是世紀大復合啊！」睽違17年之久，復合的他們，不僅感情甜蜜，雙方過去婚姻的小孩也相處得非常融洽，粉絲也紛紛獻上祝福。（編輯：張嘉哲）