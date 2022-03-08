大S沒換電話牽舊愛！警曝「現實版」結局 網全點頭認了
女星大S今（8日）早突宣布與韓星具俊曄結婚！男方也透露是「找出20多年前的號碼」打給大S，多年未換的電話號碼，成了兩人重牽姻緣的重要契機，大批網友也紛紛直呼「太浪漫」，而台中市政府警察局則在臉書「TCPB局長室」分享暗黑版結局，小編發文嘆20年不換號碼，打來的舊識卻只為兩件事，網友全點頭認了。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 14:59:18
「TCPB局長室」發文表示「大Ｓ手機號碼二十年沒換，等到了具俊曄，我手機號碼二十年沒換，卻等到了假同學」。
原來，警方是透過熱門時事，提醒民眾注意電話詐騙，貼文表示「詐騙樣式百百款，假冒親友的『猜猜我是誰』手法更是歷久不衰」，歹徒會冒充、親友、同學，然後以受傷住院、調頭寸、被追債等各種理由借款，一旦心軟匯出財物，歹徒馬上捲款逃逸，徒留滿地交易明細。
「TCPB局長室」特別提醒民眾，「二十年前老情人打來的機會微乎其微，不是詐騙就是借錢」，若是無故接到可疑電話應立即掛斷，並且撥打165反詐騙專線求證，也可以安裝來電顯示APP查詢，過濾詐騙集團的電話號碼。
20年不換電話號碼現實版的結局，讓網友紛紛笑喊「我是遇到～你知道某宗教嗎？我們一起感恩」、「真的，都接到詐騙電話」、「好貼切」、「沒什麼好等的陌生電話，美女一律封鎖，騙子太多了」。（編輯：鍾怡婷）