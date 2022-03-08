大S再婚具俊曄！小禎「20年帳號已換」嘆：他會來找我嗎
大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲宣布離婚，今（8）日宣布再婚消息，對象則是20年前的舊愛、南韓團體酷龍前成員具俊曄，消息一出，不僅網友們紛紛議論，演藝圈也頻傳祝福，女星小禎（胡盈禎）也在臉書發文直言：「我又相信愛情了」！
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 15:19:22｜2022-03-08 15:20:05
大S與20年前的舊愛具俊曄再婚，小禎今也在個人臉書粉專發文，開頭就說「我又相信愛情了！」她認為隔了20年還能重聚，真的是真愛，不過她也提到「糟糕，我20年前的帳號已經換了，布萊德彼特會不會在找我」？
貼文一出，短短3小時已經有近4萬人按讚，網友也紛紛留言「今天一定要點播一首舊愛還是最美」、「別放棄，屬於妳的幸福一定會到來」、「大S這次根本是小說情節啊」、「今日最好笑」、「我也20年沒換電話號碼了，堅信等下我的木村拓哉就會打來」、「以後真的不敢換電話了」。
此外，留言區的800多則留言中，也出現一些擁有藍勾勾的名人，包括炎亞倫說「他先滑到裘莉的電話～I’m sorry ~」、王思佳笑說「發福孔劉會先打給你」、楊繡惠「哈哈」。（編輯：張志浩）