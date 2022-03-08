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大S甜蜜再婚！炎亞綸驚覺「自己未婚主因」　5萬人全笑了

▲台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息，讓藝人炎亞綸忍不住發文分享「自己還未婚的主因」。（圖／炎亞綸臉書）
▲台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息，讓藝人炎亞綸忍不住發文分享「自己還未婚的主因」。（圖／炎亞綸臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 15:26:39｜2022-03-08 15:37:03

台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息，對象是20年前交往過的南韓團體「酷龍」成員具俊曄，消息震撼娛樂圈。對此，藝人炎亞綸更公開「自己仍未婚的主因」，貼文也讓5萬人笑慘。

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現年52歲具俊曄，是南韓團體「酷龍」成員之一，過去曾風靡全亞洲，他也在20幾年前被大S倒追，但最後因經紀公司的禁愛令，具俊曄當時無法公開認愛，導致這段愛情無疾而終。

▲具俊曄鼓起勇氣打電話給20年前的舊情人大S，最終兩人修成正果。（示意圖／翻攝影IG DJKOO）
▲具俊曄鼓起勇氣打電話給20年前的舊情人大S，最終兩人修成正果。（示意圖／翻攝影IG DJKOO）
而當具俊曄得知大S與汪小菲離婚消息後，更鼓起勇氣，撥打20多年前的那個電話號碼「幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」，浪漫如偶像劇的過程也引爆各界討論。

▲炎亞綸表示自己20年內換了5個手機號碼。（圖／翻攝炎亞綸臉書）
▲炎亞綸表示自己20年內換了5個手機號碼。（圖／翻攝炎亞綸臉書）
藝人炎亞綸看完上述細節後，也忍不住在臉書上分享自身現況「20年內我大概換了5個號碼，難怪還沒結婚」；貼文也引吸引5萬人笑瘋喊「我號碼都沒換過，但都只收過同樣的聲音來推銷跟借錢的再打過來的」、「現在開始計算！還行的」「煩耶~但滿好笑的」、「最誠實的一篇」。

▲炎亞綸貼文下方釣出不少藝人留言。（圖／翻攝炎亞綸臉書）
▲炎亞綸貼文下方釣出不少藝人留言。（圖／翻攝炎亞綸臉書）
另外也有不少名人在下方出現留言，楊繡惠笑喊「哈哈我40年沒換也嫁不出去」、吳建恆KEN則回「我現在打給你」、吳映潔鬼鬼則吐槽「你是在躲人吧？」炎亞綸隨即調皮回應「妳」。（編輯：潘毅）


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