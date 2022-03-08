大S閃婚！家樂福也出招「這物30年沒變」 網友全笑炸
大S今（8日）早突宣布與韓星酷龍成員具俊曄結婚，由於兩人曾經交往過，消息一出網友紛紛直呼浪漫也獻上祝福，而家樂福小編也在臉書社團分享「30年沒變」的消息，網友一看全都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 15:49:54
原來大S與具俊曄重新復合，是因為兩人在20多年前曾經交往過，無奈當時具俊曄因為偶像身分，在當時非常紅，遭到公司強烈反對而與大S協議分手，但是在去年看見大S離婚消息後，具俊曄抱著關心的心情找回「20年前的電話號碼」，就這樣與大S聯繫上並燃起昔日的愛火，因此也重新牽起兩人的姻緣。
而家樂福的小編也跟上這股潮流，在臉書粉專分享了一段文字，上頭寫到：「我們的號碼一直沒變，和30多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。號碼是0809-001-xxx。」原來這是家樂福的客服電話，而小編也補上：「歡迎把我加入聯絡人」。
小編的貼文一出在短短2小時內就吸引超過1萬人次狂按讚，許多人紛紛留言：「很會，是老闆該加薪的時候了」、「這個小編要加薪」、「很會～現在就把號碼存下來的概念！」、「好有梗喔，馬上搭上時事」、「走在很前面欸」、「潤發輸了」，也有鄉民笑著吐槽：「改天要客訴時，客服最好不要裝忙不接電話喔…」、「你們客服電話會通啊但是不會接」、「看得出來行銷部和客服的關係」。（編輯：陳珮瑜）