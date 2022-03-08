神級逸品日本和牛吃到飽！萬豪「京樂日本料理」限期推出
日本和牛、澳洲和牛舌、西班牙伊比利豬、2L生食級日本干貝，這些神級逸品往往因為高單價，無法盡情享用。位於高雄萬豪酒店11樓的「京樂日本料理」餐廳歡慶周年，豪氣推出頂奢海陸食材吃到飽，3月12日至3月20日限期供應，不只火鍋有頂級食材相伴，主廚還端出當季現流鰹魚、青甘、真鯛等多種握壽司，都可以無限加點。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-08 16:16:18
日籍渡邊主廚表示，日本料理講究食材及料理手法，看準國人喜歡吃火鍋，特別設計火鍋搭配握壽司、小菜等，把頂級食材不計成本端上桌，讓消費者可以無限加點，主要希望回饋這一年來支持京樂日本料理的顧客。
日本和牛一向被老饕視為神級逸品，油花分布勻稱，入口即化，讓人忍不住一口接一口。這次菜單肉類有日本和牛、澳洲和牛舌、西班牙伊比利豬、國宴級的桂丁雞，頂級風味讓肉肉控一次滿足。
海鮮盤也很驚人，看得到2L生食級日本干貝，如紅豆車輪餅大，一口咬下，迴盪著大海鮮甜滋味，另外還有日本空運生蠔、鮑魚、新鮮草蝦， 都可以無限加點。新鮮採摘多樣化蔬菜盤，放入昆布柴魚高湯，增加湯頭的鮮甜，大啖火鍋料理無負擔，用餐並加贈每人一份龍蝦天婦羅，享受麵衣裹覆Q彈龍蝦肉的絕佳口感，並準備稻庭烏龍麵、美濃147冠軍米吸取精華湯頭，入口即能感受豐富風味。
菜單內還有當季現流鰹魚、青甘、真鯛、鮪魚、鮭魚、側緣、紅蝦、鮭魚卵等多種食材握壽司，增加飽足感。最後，服務人員會送上水果拼盤、Häagen-Dazs冰淇淋做為完美結尾。活動自3月12日至3月20日，午、晚餐期間供應，用餐席次有限，及早訂位，訂位電話：(07) 5596918。