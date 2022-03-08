大S勇敢再婚！「內外反差萌」美女主播佩服：人生像電影
台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息，對象是20年前交往過的南韓團體「酷龍」成員具俊曄，消息震撼娛樂圈。對此，美女主播張宇也分享自身看法。
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 16:35:46
具俊曄稍早在IG上證實與大S的婚訊「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情，聽到她離婚的消息，找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她，幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」；而大S也隨後發聲透露「人生無常，我珍惜當下的幸福，感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有」；而大S同樣也在臉書上證實婚訊「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。
對此美女主播張宇也發文祝福「舊愛還是最美～早上看到新聞覺得好祝福啊！人生就是這麼苦短，一晃眼已過20年，這幾年又疫情更明白人隨時有什麼意外真的難說，追求幸福能不勇敢嗎？」
她隨後大讚「我蠻欣賞大S的反差萌，內在強烈但外表卻平靜如止水，離婚果斷，再婚又把人生活出日本電影的色澤！女人經濟獨立，思想成熟，愛情直球對決時何妨來個全壘打」。
不過最後張宇也幽默補充前提「只是舊愛要美，也僅限分手時處理很成熟沒交惡的舊愛啦。如果舊愛是拐瓜劣棗、渣男、媽寶、中央供暖，記得，還是要感謝人家不娶之恩，好人一生平安」。（編輯：潘毅）