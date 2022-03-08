COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

大S勇敢再婚！「內外反差萌」美女主播佩服：人生像電影

▲台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息。 （示意圖／大S徐熙媛IG）
▲台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息。 （示意圖／大S徐熙媛IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 16:35:46

台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日一早宣布再婚的好消息，對象是20年前交往過的南韓團體「酷龍」成員具俊曄，消息震撼娛樂圈。對此，美女主播張宇也分享自身看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
具俊曄稍早在IG上證實與大S的婚訊「和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情，聽到她離婚的消息，找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她，幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來」；而大S也隨後發聲透露「人生無常，我珍惜當下的幸福，感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有」；而大S同樣也在臉書上證實婚訊「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」。

▲大S轉發具俊曄IG貼文。（圖／大S臉書）
▲大S轉發具俊曄IG貼文。（圖／大S臉書）
對此美女主播張宇也發文祝福「舊愛還是最美～早上看到新聞覺得好祝福啊！人生就是這麼苦短，一晃眼已過20年，這幾年又疫情更明白人隨時有什麼意外真的難說，追求幸福能不勇敢嗎？」

她隨後大讚「我蠻欣賞大S的反差萌，內在強烈但外表卻平靜如止水，離婚果斷，再婚又把人生活出日本電影的色澤！女人經濟獨立，思想成熟，愛情直球對決時何妨來個全壘打」。

▲美女主播張宇相當欣賞大S的性格。（圖／翻攝張宇臉書）
▲美女主播張宇相當欣賞大S的性格。（圖／翻攝張宇臉書）
不過最後張宇也幽默補充前提「只是舊愛要美，也僅限分手時處理很成熟沒交惡的舊愛啦。如果舊愛是拐瓜劣棗、渣男、媽寶、中央供暖，記得，還是要感謝人家不娶之恩，好人一生平安」。（編輯：潘毅）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀