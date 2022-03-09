他吃爭鮮「隱藏美食」驚為天人！店員也認了：菜單上沒有
知名迴轉壽司品牌「爭鮮」因優惠價格及美味商品，擁有許多消費者支持，近日就有一名網友指出，他去吃爭鮮時，吃到一盤從沒見過的生魚片，味道非常美味，不過在菜單上並沒有看到，因此好奇問大家「請問爭鮮的這個叫什麼」，貼文曝光後，立馬釣出爭鮮員工解答：「以我做7年的經驗來說，是旗魚腩的小菜喔！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 07:12:23
該名網友昨（8）日在Dcard中貼文，他以「請問爭鮮的這個叫什麼」為題，表示第一次在爭鮮吃到一盤沒看過的生魚片，上頭淋上醬油及蔥花，味道非常美味，但是菜單上並沒有，因此向網友求助：「吃是旗魚嗎？這麼多次，第一次吃到這個！」
貼文一出，網友紛紛留言，「以我做7年的經驗來說，是旗魚腩的小菜喔」、「這種小菜我都爆給」、「我吃過真的很好吃！但好像不是每間都有」、「小菜好吃欸」、「有一次母親節有鰤魚，就也有出小菜，我同事說超好吃」、「我超喜歡點小菜耶」。
還有爭鮮店員出面透露，「小菜是看師傅切魚有沒有剩的邊角料才會有，所以不一定每天每間店都有，基本上不太會出現在迴台上～想點可以直接問問看服務人員有沒有旗魚小菜，其他還有像鮭魚小菜、鮪魚小菜都是」。（編輯：賴禹妡）