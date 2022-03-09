台中奪命惡火！房東「17套房硬隔41間」 遭重罰144萬
台中興中街6日發生惡火奪命事故，釀6死6傷，由於大樓原本只被核定能建17間房，台中市都發局會勘後認定，屋主未申請變更改為41間房，已違反建築法，都發局重罰房東144萬。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 10:31:08｜2022-03-09 10:49:23
還原事發經過，6日下午1名43歲的鄭姓男房客與莊姓女房東兩人有嫌隙，莊女對鄭男在屋內養羊頗有微詞，且鄭男不準時繳納房租，被要求搬走，心生怨懟，於是報復性縱火，遭檢方以《公共危險縱火罪》、《殺人罪》起訴。
再加上莊姓女房東在屋內公共空間堆滿回收物，經環保局2年開罰24次仍未改善，阻擋逃生路線，涉犯《公共危險罪》與《過失致死罪》，2人也在8日晚間遭到收押禁見。
台中市府都發局調查後發現，大樓的第2、5、6、7樓原本作為旅館使用，申請時核定17間房，派員現場勘查，發現屋主擅自變動建物隔局，改為41間房，卻未提出變更建物使用申報，已違反建築法規定。
都發局將依違反建築法第73條第1項、第77-2條第1項規定、第77條第3項規定，按不同罰則分別罰緩新台幣6萬元每戶共處罰新台幣18萬元罰鍰，全案8戶共裁處所有權人（房東）計新台幣144萬元罰鍰。（編輯：孫唯容）