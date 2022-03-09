她見中正紀念堂「59字公告」笑了！過來人全認：有夠尷尬
為了綠化環境及美觀市容，許多景點都會種植樹木，不過一般人無心的舉動卻有可能造成傷害，就有一名網友在網路上表示，他在中正紀念堂看到有棵樹綁了標語，上頭寫「請勿利用樹幹按摩身體」，讓他看了相當傻眼，貼文曝光後立即有網友直言：「真的很多老人都是靠著樹在運動！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 11:04:15
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示在中正紀念堂看到樹上綁著標語，上頭寫「請勿利用樹幹按摩身體，按摩行為已干擾到南洋杉的生長，為維護綠色資源，請多加利用健身場內健身器材進行休憩，謝謝您的配合」，讓他看完當場傻眼直呼：「覺得很搞笑！」
貼文一出，網友紛紛留言，「我以為只有山豬會這樣」、「南洋杉：當時我害怕極了」、「我不懂為什麼要磨蹭樹，樹會受傷欸」、「園方表示請不要騷擾樹」、「最近人形無尾熊很多」、「都磨到有你的形狀了還在磨」。
也有網友直言真的看過這個畫面，早已見怪不怪，「真的很多老人都是靠著樹在運動」、「一些公公婆婆通常用樹按摩身體」、「還蠻多老人家這麼做」、「公園裡看到蠻多人這樣磨擦身體」、「老人家喜歡找牆壁或樹當不求人使用」。（編輯：賴禹妡）