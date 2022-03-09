iPhone新品1.4萬超值？網嗨翻想入手 內行：2缺點太致命
蘋果今（9）日春季發表會登場！推出多款新品，包含iPhone SE (第三代)、綠色版的iPhone 13系列、Mac Studio 桌上型電腦等多項產品，其中受到大眾關注的就是iPhone SE第三代，起跳價比上一代更便宜，僅13900元就可入手，讓不少網友嗨喊想買，但內行則拋出2致命缺點，急勸用戶先觀望。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 11:05:59
此次，iPhone SE第三代延續iPhone 8的設計，不僅配備A15晶片，並且比起上一代多了5G連網能力及更長的電池續航力，價格則是13900元起跳，是近幾代iPhone價格中罕見的1萬元出頭，出乎意料的價格讓不少用戶相當心動，瞬間在網路發起討論。
但根據ptt及3C產品評測網《電腦王阿達》相關討論留言，都可以發現內行人以「2致命缺點」，急勸想購買的用戶可以暫時先觀望，那就是4.7吋小螢幕以及電池續航力低。
內行網友提到「4.7吋？都2022了」、「4.7還是算了吧」、「雖說A15真的很香，但4.7吋螢幕也太小，玩遊戲追劇都很累」、「4.7吋真的是太小了，手一滑掉了應該就找不到了吧」、「4.7吋螢幕實在很不行」、「續航還是差啊, 比mini還差」、「續航待機時間多2個小時你覺得是有差膩」。
但也有不少用戶持正面的態度，「小手機還是有一定的市場，況且是這麼平價的iPhone」、「心動，喜歡小手機＋指紋辨識」、「好毒的價格！準備跳槽了」、「4.7吋螢幕，當導航機OK」、「終於回到手機應該有的定價了」、「這價格擺明要搶安卓用戶了」。（編輯：鍾怡婷）