小2國語作業出現「文字摩天輪」！家長狂哀號：真被考倒
近年來小學生的回家作業，有時都會難到連家長都被考倒。就有一位家長貼出小二兒子的國語作業，內容曝光更是讓眾多家長崩潰「真的被考倒」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 12:47:02｜2022-03-09 12:51:48
一位家長在臉書《爆廢公社》上發文提到，目前兒子就讀小二，但國語作業中，卻有兩道題目連家裡大人都被難倒，第一個是「文字摩天輪」，要學生以語詞為單位發想，然後按照箭頭順序逐一接龍，題目一開始給了一個「植」字，孩子填上「植物、物流、流水、水蓮、蓮花、花產、產物」，但花產的部分老師認為不是語詞，這份作業已經被退回好幾次，「實在想不到花能接什麼字之後，又能連接回物這個字，成為語詞」。
另一道題目則是「聲聲不息」，出題描述「聲音藏在字裡面，你能把聲音找出來嗎？找到聲音，並把它填進字下字的樂器中」例如「爺」字搭配鋼琴、「搞」字搭配吉他等等。這兩道題目也讓原PO相當崩潰「這到底是小孩的作業，還是家長的作業？」
不少家長看完同樣崩潰「摩天輪接龍也太難，只要卡住一個字，小朋友想破頭都答不出來」、「摩天輪要從頭接到最後一個字真的難，對小2來說，另一個聲聲不息，這完全看不懂」、「看完這兩題，我也要回去讀國小了，真的被考倒」。
但也有聰明的網友給出解答「摩天輪那題，只能重新改寫成植物、物品、品格、格言、言行、行動、動物」、「聲聲不息那題跟樂器無關，找出每個字的讀音字就好」、「字典很實用，我都讓孩子多翻字典，答案都在裡面」。（編輯：潘毅）