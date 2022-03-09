還有One More Thing！iOS 15.4料下周釋出 支援口罩解鎖
蘋果 今(９)日凌晨舉辦2022年首場發表會，會中推出了新一代 iPhone SE 3、 綠色外觀 iPhone 13 系列、M1 晶片的iPad Air 5 、猛獸極M1 Ultra電腦晶片、工作站等級Mac Studio 桌上型電腦以及5K 27吋的Studio Display顯示器等產品。但似乎忘記了「One More Thing」，就是大家殷殷期盼的 iOS 15.4沒有在發表會公佈正式更新日期，很有可能會在下周3/18綠色 iPhone 13 系列出貨時的前後幾日，iOS 15.4正式版也會上線，正確的釋出時間還是有待官方公告。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-09 13:12:47｜2022-03-09 13:23:24
蘋果發表會上沒說iOS 15.4釋出日，但其實在針對綠色外觀 iPhone 13 系列的訊息裡已經透露「iOS 15.4 將於下星期作為免費軟體更新提供」，屆時松嶺青色 iPhone 13 Pro 以及綠色 iPhone 13出廠就會搭載 iOS 15.4，開機就支援「口罩Face ID解鎖」，不需要透過Apple Watch或是拉下口罩就能解鎖手機，但此功能目前只有iPhone 13系列和iPhone 12系列可使用。
日前《NOWnews今日新聞》也實際使用iPhone 13 Pro更新公測版測試，該版本最厲害、最實用的功能還是「口罩Face ID解鎖」，戴口罩及安全帽的情況下都能秒解鎖，相當方便。再者，iOS 15.4還新增 Siri 聲音選項、新的表情符號，另有同播共享技術，使用者與親友進行 FaceTime 通話時分享體驗；「專注模式」幫助使用者降低干擾，另有「Tap to Pay」功能，讓 iPhone 變成收銀機。