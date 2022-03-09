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還有One More Thing！iOS 15.4料下周釋出　支援口罩解鎖

▲iOS 15.4 最大亮點為支援口罩Face ID 解鎖，實際體驗解鎖相當順暢。(圖/記者周淑萍攝)
▲iOS 15.4 最大亮點為支援口罩Face ID 解鎖，實際體驗解鎖相當順暢。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-09 13:12:47｜2022-03-09 13:23:24

蘋果 今(９)日凌晨舉辦2022年首場發表會，會中推出了新一代 iPhone SE 3 綠色外觀 iPhone 13 系列、M1 晶片的iPad Air 5 、猛獸極M1 Ultra電腦晶片、工作站等級Mac Studio 桌上型電腦以及5K 27吋的Studio Display顯示器等產品。但似乎忘記了「One More Thing」，就是大家殷殷期盼的 iOS 15.4沒有在發表會公佈正式更新日期，很有可能會在下周3/18綠色 iPhone 13 系列出貨時的前後幾日，iOS 15.4正式版也會上線，正確的釋出時間還是有待官方公告。

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▲iOS 15.4 正式版預計下周開放民眾更新。(圖／翻攝官網)
▲iOS 15.4 正式版預計下周開放民眾更新。(圖／翻攝官網)
蘋果發表會上沒說iOS 15.4釋出日，但其實在針對綠色外觀 iPhone 13 系列的訊息裡已經透露「iOS 15.4 將於下星期作為免費軟體更新提供」，屆時松嶺青色 iPhone 13 Pro 以及綠色 iPhone 13出廠就會搭載 iOS 15.4，開機就支援「口罩Face ID解鎖」，不需要透過Apple Watch或是拉下口罩就能解鎖手機，但此功能目前只有iPhone 13系列和iPhone 12系列可使用。

▲iOS 15.4 支援口罩Face ID解鎖，實際戴上安全帽、口罩測試，依舊秒開解鎖，效果令人滿意。（圖/記者周淑萍攝)
▲iOS 15.4 支援口罩Face ID解鎖，實際戴上安全帽、口罩測試，依舊秒開解鎖，效果令人滿意。（圖/記者周淑萍攝)
日前《NOWnews今日新聞》也實際使用iPhone  13 Pro更新公測版測試，該版本最厲害、最實用的功能還是「口罩Face ID解鎖」，戴口罩及安全帽的情況下都能秒解鎖，相當方便。再者，iOS 15.4還新增 Siri 聲音選項、新的表情符號，另有同播共享技術，使用者與親友進行 FaceTime 通話時分享體驗；「專注模式」幫助使用者降低干擾，另有「Tap to Pay」功能，讓 iPhone 變成收銀機。

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