iOS 15.4實測！口罩解鎖真的超強 安全帽戴著也能解開
美國蘋果公司日前正式推出iOS 15.4 Public Beta 版本，用戶不需要開發者身份就能在「Apple Beta」網頁內即可下載。《NOWnews今日新聞》實際使用iPhone 13 Pro 下載，約1小時即更新完成，安裝算是相當順暢，至於正式版何時會上線，外傳很有可能會在3月初跟著蘋果春季發表會同步登場。這次iOS 15.4 備受矚目的超級亮點功能為支援「口罩解鎖」，讓用戶戴著口罩也可以順利使用Face ID解鎖，不需要拉下口罩或是按密碼。《NOWnews今日新聞》實際體驗，的確不用拉下口罩就能解鎖成功，且速度一樣跟沒戴口罩一樣快速，秒解鎖。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-22 17:35:13｜2022-02-22 18:13:05
有網友詢問「不相信戴安全帽、口罩還能解鎖！」記者實際在戴安全帽的狀態下測試，很給力的解鎖成功，但安全帽有面罩則無法解開，還是必須要掀起面罩才能解鎖；另於暗處和戴大型耳罩式耳機兩種情境下進行解鎖測試，都成功解鎖。同步支援 Apple Pay ，實際測試結果相當令人滿意，在防疫世代口罩不離身的情況下，此功能非常實用。
PTT上也已經有不少網友搶先使用，對此功能多數給予正面留言「快到好像沒有掃描。」、「終於等到了」、「解鎖速度很快，也支援 Apple Pay」、「好強喔連這都想得到!」、「劃時代的更新。」、「終於….每次在那邊按密碼有夠搞笑的！」、「逼人換新機」、「這個要推爆」、「近期最滿意的功能更新。」
民眾如果想搶先使用此功能，提供安裝方式如下，但還是要溫馨小提醒，通常非正式版本狀況多，容易有耗電異常、App閃退甚至出現死機等，如果沒有很急，不如等到正式版會更安心。
安裝方式
iPhone 使用 Safari 進入Apple Betahttps://beta.apple.com/sp/zh/betaprogram/guide?locale=zh#ios > 註冊iOS > 安裝描述檔 > 到設定點開描述檔安裝> 軟體更新內更新。