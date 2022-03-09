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逛好市多鬧家庭革命！女兒「神回一句」逆轉：差點變孤兒

▲好市多（Costco）內販賣的產品多元，是不少人補足物資的首選商場，近日一名女網友也分享自己購物的特殊經驗。（圖/記者張嘉哲攝）
▲好市多（Costco）內販賣的產品多元，是不少人補足物資的首選商場，近日一名女網友也分享自己購物的特殊經驗。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 16:57:50

好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，不過，近日一名女網友卻表示，自己的爸媽因為想買的物品不同相互爭吵，眼看雙方越吵越猛，情勢危急之下，她急忙說了一句話，才讓戰火中斷，貼文引發熱議。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前和父母一起逛好市多，到蔬果區時爸爸突然丟了胡蘿蔔說「妳工作整天都在看電腦，多吃紅蘿蔔補眼睛」，豈料過沒多久，媽媽又丟了葉黃素，並表示「食補有限啦！她這麼忙直接吃葉黃素比較快」。

▲（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲原PO表示，父母因為胡蘿蔔和葉黃素點燃戰火，自己被夾在中間則相當無奈。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
至此，原PO的父母就因為胡蘿蔔和葉黃素點燃戰火，爸爸不斷堅持「保健食品不要太相信，天然的最好」，媽媽則回嗆「你是活在古代喔？」眼看雙方越吵越兇，原PO只好使出「殺手鐧」，向兩老發聲「我看新聞說，紅蘿蔔和葉黃素都能顧眼睛，保證我的眼睛都能好好的～所以都買吧～我會吃的」，不過她也表示「其實沒根據，只是挽救一下婚姻的小船」。

原PO說完這句，才終於結束這場戰火，她也無奈的表示「在賣場差點經歷一場家庭革命，跟著爸媽逛賣場的我暖心又掙扎」；貼文一出，網友也紛紛留言「有爸媽的孩子像個寶」、「回『為了我的眼睛，把工作辭了吧』，保證爸媽嚇到忘了吵架」、「幸福的孩子」、「差點因為胡蘿蔔變孤兒」、「妳救了一個家」、「葉黃素和胡蘿蔔好像不能同時間內食用，會降低葉黃素吸收反而白費」。（編輯：張志浩）

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