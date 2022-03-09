胡宇威愛宅在家寵陳庭妮 「2貼心舉動」比過情人節更甜
把2012年《真愛趁現在》的偶像劇活成紀錄片的胡宇威與陳庭妮，爆出愛情長跑求婚成功的喜訊，讓真愛CP成真！今（9）日胡宇威出席代言佐登妮絲集團旗下保養品牌「珍朵絲特」記者會，分享自己照顧肌膚的秘訣，甜曝會為未婚妻陳庭妮按摩保養。胡宇威認為愛情跟肌膚一樣要好好愛護、保護，「對方才會露出美的一面給你」，對於白色情人節將至，他不假思索地表示「情人節其實我們也有過，但每天過得像情人節也很重要」，透露未婚夫妻的恩愛日常。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-09 18:56:17
愛情長跑了八年、求婚前還先爬了八小時的山，「珍朵絲特」代言人胡宇威一現身，遭主持人Ruby追問怎麼和八這麼有緣，笑回「你比我還清楚」。胡宇威坦言不同於大家認為防疫期間長期在家會容易無聊，透露其實自己相當喜歡待在家，還露出萌臉自問「這樣算宅嗎」？
個性低調的胡宇威認為，在自己的空間不管做什麼，就算是運動也很自在，「生活很Chill」。對於即將到來的白色情人節，他不假思索地表示「情人節其實我們也有過，但每天過得像情人節也很重要」，大曬恩愛日常。
他透露不只會做出一桌好菜給妮妮享用，更開玩笑直說「我好像做過很多讓她難忘的事」，自信曬愛。胡宇威更傳授自己的感情觀，「愛情跟肌膚一樣要好好愛護、保護，對方才會露出美的一面給你」，認為每天都要開開心心才會長久。
妮妮日前透露兩人平常「在穿著上會很常幫彼此出主意」，胡宇威也證實和妮妮之間很多事情都會「互相」，他舉例平常自己會幫妮妮按摩，「雖然不是常常」，但會按摩完再一起上上保養品。
胡宇威分享大家常常因為飲食習慣，可能讓左右臉看起來不平衡，他自己保養前會「特別按開側臉咀嚼肌的穴道，而且要用力按摩」，讓血液循環暢通後，再上保養品也會比較好吸收，他透露隔天真的會感覺臉會變小，膚色也會感覺比較明亮。
主持人Ruby認證胡宇威私底下皮膚狀態極好，他代言佐登妮絲集團旗下保養品牌「珍朵絲特」後留意肌膚問題，建議可以在上妝前用保養品即時修護，以龍血求麗精華點一至兩滴，按摩推開後為肌膚做修護，讓後續上妝更服貼。萃取自秘魯的龍血樹脂，富含花青素等豐富抗氧化劑，珍朵絲特將其打造成敏弱肌也適用的年輕修護系列，以精華搭配修護乳為肌膚加強保濕、穩定膚況。