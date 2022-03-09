7-11買咖啡賺到！店員「多講一句」全場讚翻：不聽虧大了
咖啡是許多人每個早晨用來醒腦一大武器，且由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族和學生的最愛，而近日，一名網友也分享，自己去買咖啡時，店員主動提醒了一句話讓他能用更划算的方式購物，眾人看了也紛紛喊讚。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 19:17:51
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文提到，某日他到7-11超商購買咖啡，於是向店員點了一杯「特大杯」熱拿鐵，沒想到對方聽完當下感到有些疑惑，並回應「你要特大熱拿鐵？怎麼不買2『大杯』濃淬拿鐵？現在買一送一還比較划算」。
原PO聽完後，當下仍堅持要喝特大熱拿鐵，不料默默的拿起特大的杯子要開始製作時，硬是又回頭拿著2個大杯子互疊說「你看，這樣2杯又便宜，比你點的又大」，結果原PO無奈被店員說服，並表示「真心覺得我是個好推銷的客人」。
原PO將整件事情發文分享後，網友紛紛留言「確實買一送一價格和份量都比較划算」、「很多人都不管優惠，以為特大杯份量最多」、「這店員太好心了吧，還會提醒」、「店員是真心為人著想耶」、「店員很熱心啊，他又沒賺到，要多支持他」、「還好腦波夠弱被說服，不然虧大了」、「有的店員有優惠也懶得跟你講」。（編輯：張志浩）