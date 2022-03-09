全聯青菜出驚人低價！內行曝「撿便宜秘招」：學會省超多
連鎖超市全聯在台灣開設多家據點，使許多婆媽相當習慣於此處購物，也因為數次進出而習得一些「撿便宜秘招」。就有名網友在店內發現一袋只要12元的小白菜，這驚人的低價讓她相當吃驚，便有內行網友跳出來說明打折原因，更透露如何提前知曉打折時間的招數。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 21:09:46
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中貼出一張照片，圖中有一袋葉片仍算翠綠的小白菜，上頭貼有一張矚目的紅框黃標，上面寫著「特價12元」，此低價令原PO相當吃驚，也質疑到「是放很久才特價嗎？」
內行網友見之馬上回答此為「優惠6折價」，通常會在該品項即期日的下午五點左右貼出，並分享掃履歷號碼查看「包裝日期」的方法，便能在撿便宜的同時，確認自己是否能接受該產品已上架擺放的時間，不過各家全聯規則不一定一致，建議可花些心思觀察「上面的履歷號碼可以掃一下或查一下，你就知道他是什麼時候包裝的，掃完你就差不多知道為啥特價了。補充：前六碼就是包裝日期。生鮮蔬菜、肉、蛋糕那些，過多賣不完都會浪費，都會在過期日前先以折扣做優惠吸引客人購買」。
部分人則分享自己撿便宜卻挑到雷的心得，故下手前也可視自身情形再做斟酌「是喔！上次貪便宜，拿了一包，挑完菜，能吃的沒幾片，都黑掉爛掉軟掉了」、「蔬果放到壞才要特價，多的是冤大頭買回去丟掉」。 （編輯：李惠婷）