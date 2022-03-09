Pan Piano扮《進擊的巨人》惹議！她斥不懂尊重：是污辱
台灣女YouTuber「Pan Piano」以別緻的裝扮和卓越的琴技於網路上不分國內外俘虜大批粉絲的心，頻道訂閱數更高達309萬。近日她裝扮成動畫《進擊的巨人》中的人氣女角「米卡莎」來彈奏歌曲，可其火辣裝扮惹惱了動畫粉絲，認為米卡莎從未穿著過此類服裝，認為她太不尊重、「不能這樣隨便褻瀆角色」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 22:04:14
原PO於Dcard中發文，認為Pan Piano因為穿著妖嬈而走紅，自己平常也常欣賞她的各種Cosplay，可這次她裝扮成《進擊的巨人》中米卡莎一角的模樣讓她相當火大，認為想還原角色穿少一點沒問題，可米卡莎於動畫中並無此類裝扮，「這次也太不尊重了吧，米卡莎在我心中已經很可憐了，是不能這樣隨便褻瀆的角色」、「像真人版deepfake的感覺，不准污辱我大米卡莎」，讓她氣得從路人粉轉為黑粉，最後評論「而且琴技真的很普」。
眾多網友贊同原PO的看法，認為Pan Piano並沒有尊重米卡莎這個角色「認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴」、「立馬按了個倒讚」、「巨人跟露奶真的是最遙遠的距離⋯⋯」、「我也覺得對角色很不尊重= =」、「米卡莎不會穿這樣好嗎」。
部分人則認為作品好壞每個人自有判斷，不喜歡不必招呼人一同攻擊，並分析Pan Piano的創作歷程「說實話其實人家要怎麼裝扮其他人都管不著，不喜歡大不了就點個倒讚退出就好，實在沒必要再去呼朋引伴互相攻擊，感覺有點變相的網路霸凌了」、「我只知道某些樓一直說她鋼琴彈不好，講的好像自己是鋼琴大師一樣。其實pan最當初的影片也是穿正式服裝在那邊彈鋼琴，但事實就是沒人想看，所以她才想到cosplay來博眼球，越穿越少就越多人看，那就是她的流量密碼，可是最近可能走火入魔了，畢竟動漫角露東露西也沒幾個」。（編輯：李惠婷）