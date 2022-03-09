面試「老闆狂請吃東西」？內行點殘酷真相：要有心理準備
有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，近日一名女網友就分享自己的經驗，指出對方不斷在面試過程中，詢問自己要不要吃喝東西，好奇是否暗藏玄機，話題一出引發眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 22:24:07
原PO在Dcard發文提到，今天去面試一個新的工作，面試官是老闆本人， 兩人約在超商，但老闆一來就問說要喝拿鐵還美式， 她則為了禮貌，順口回了「沒關係啦不用謝謝」，但老闆仍買了杯美式咖啡給她。
沒想到面試正式開始後，途中老闆又開口詢問「要吃東西嗎」，而原PO則是尷尬的再拒絕了一次，面試結束後，由於室外下著雨，原PO表示要休息一下，老闆此時更選擇留下和原她再聊了下天才離開。經過這次經驗後，原PO好奇的詢問「面試第一次遇到請吃東西、請喝東西的，且感覺對方並非客套的問，這樣很常見嗎？」
貼文曝光引發熱議，有內行網友認真分析，認為「老闆親自在咖啡廳面試，企業規模肯定不大，不方便讓你先看公司環境」、「老闆主動招待，表示缺人缺很兇」、「公司應該是小企業，營運不穩定，進去建議要先有心理準備」。
其餘網友則回覆「這種第一次聽到欸 = =」、「這樣等於沒看過公司長怎樣耶～不妥不妥」、「覺得還好，自己評估性質喜不喜歡有上就去啊」、「約在有吃喝的地方，主管招待好像是基本」、「面試沒遇過，怎感覺像在挑老闆娘」。（編輯：張志浩）