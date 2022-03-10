NOW早報／大S二度閃婚遭唱衰！許常德「神問一句」眾讚爆

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大S與前夫汪小菲認識49天、見面4次就決定結婚，去年11月宣布結束10年婚姻，事隔3個多月，大S火速閃婚初戀男友具俊曄，梅開二度，兩段婚姻都是閃婚，引來不少網友反感。對此，許常德在臉書發表看法表示，「好多人對閃婚都不看好，但慢慢來的就能長久嗎？」他認為，感情不是用長短或有無結果論的，能獨立的人，遇到不合才有能力分，有能結能離的認知才能不絆住別人和自己，「幸福無關婚姻，幸福是智慧的問題」。
許常德一席話獲得許多網友贊同，紛紛表示，「大S真是很棒的女人，誠實勇敢，活得有底氣」、「結婚不一定是對的人，勇敢離開不對的人，才會有人生後半場的幸福！」、「老師的話都反映社會最真實的一面」、「真的，有能結能離的能力才能不絆住別人和自己」、「好喜歡老師說的最後一句話，幸福是智慧的問題」。
今日天氣／全台天氣晴朗！日夜溫差超過10度以上
中央氣象局今（10）日表示，今天天氣和昨天類似，環境吹溫暖的偏東風，僅東半部雲量較多，有局部零星降雨機率，其他各地仍維持晴到多雲的天氣；溫度方面，全台白天高溫約25、26度，南部會更高一些，約27、28度，感受溫暖偏熱，晚間有輻射冷卻影響，中部以北及宜花地區為15至17度，南部及台東為18、19度，感受稍涼，尤其西半部要注意日夜溫差，有10度左右的溫差出現。
長者今起打疫苗領500！莊人祥：55歲以上原民比照辦理
為鼓勵長者打疫苗，中央流行疫情指揮中心（9）日表示，65歲以上長者與55歲以上原住民，今日起至4月10日打疫苗可領取500元的衛教品，發言人莊人祥提醒，符合年齡的原民，在接種時請記得攜帶原住民籍身份證明文件。
立法院今舉行社福衛環委員會，身兼指揮官的衛福部長陳時中，被問及是否將長者接種疫苗領取衛教品，在原民部分下修至55歲？陳時中對此回答，可以思考、應該來做。對此，發言人莊人祥在的疫情記者會上宣布，55歲以上原住民長者將比照辦理，符合年齡者可在3/10至4/10間，攜帶原民籍身分之證明文件（原民證）前往接種疫苗，即可領取500元的衛教品獎勵。
具俊曄到台灣了！走環宇通道往防疫旅館隔離
大S（8）日宣布閃婚初戀男友具俊曄，兩人20多年沒見就決定先結婚，而具俊曄透露9日將來台和老婆會合，具俊曄昨日從仁川搭機抵台，班機延遲14分鐘起飛，於上午11點9分抵達桃園機場，下飛機後具俊曄走環宇通道出關，搭乘專車前往防疫旅館進行隔離，他雖一心想帶大Ｓ回韓國生活，但女兒再婚徐媽竟完全被蒙在鼓裡，具俊曄此行想要說服岳母大人，難度不小！
具俊曄8日受韓媒訪問時透露，兩人時隔20年再見面，他坦言非常緊張，「但想到能和熙媛在同一片天空下就激動不已」。隔離10天後他也會和大S家人見面、辦理結婚，並計畫在台灣待兩個月後，再帶著大S一同返回韓國生活。
具俊曄昨日發IG表示，聽到大S離婚消息後，鼓起勇氣撥打20年前的電話號碼，沒想到仍可以撥通，兩人也因此重燃愛火，「已經錯過太久的時間不能再浪費」，他便直接在電話中向大S求婚，兩人先在韓國結婚登記，今日抵台隔離完後會在台完成登記。
切掉右乳重建！朱芯儀罹癌衝擊很大 胡椒入肚感覺像核爆
以《犀利人妻》走紅的36歲女星朱芯儀，自曝罹患乳癌第二期，右乳房發現3顆腫瘤，都超過2公分大小，勇敢的她決定站出來，說出自己的遭遇，鼓勵病友不要放棄，預計本週要進行第四次化療，5月進行乳房切除，因左乳房也有纖維腺瘤，她考慮一併切除，未來再進行乳房重建，她樂觀地說，手術花費不貲，但會努力戰勝病魔，希望大家多提供她資訊！
朱芯儀（9）日戴著假髮錄製《女人我最大》節目，透露昔日胸部就有纖維腺瘤，去年5月突然右胸突然變大，乳房兩邊形狀不一，且摸到會動的硬塊，癌細胞快速擴散，就醫已經是第二期，老公衛斯理對此感到很崩潰，自責沒有照顧好她。
她目前做了3次化療，內心感嘆「藥物打進去身體，會摧毀你的生長細胞」，包括腸胃、黏膜等都受到影響，除了頭髮掉光之外，指甲斷裂不能碰水，只要接觸到熱水就會感覺刺痛，深夜肚子脹氣睡不著，像是懷孕5個月一樣，藥物的副作用沒讓她變瘦，反而因水腫變胖，以往愛吃辣的她，現在不能有一點味覺刺激，她形容光是沾一點胡椒在嘴巴裡，「都會感覺有核爆效果」！
醫師告知她必須進行6次化療，再開刀切除右胸腫瘤、評估狀況，決定後續治療，因為乳癌容易復發、轉移，加上左胸也有腺瘤，她想要一併切除後再重建，杜絕後患，但醫師認為確診時間不久，不需要太早決定，「要把第二性象徵切掉，衝擊很大，我好幾個晚上很擔心，如果大家能多給我一些資訊會很感謝，希望可以跟我交流」。
身體遭百般折磨，她依舊堅強以對，並誠實告訴孩子病況，在家不習慣戴假髮，孩子看見她沒有頭髮會童言童語，直言記不起來媽媽有頭髮的樣子，小兒子嘴巴較甜，會貼心地說「不管妳怎樣我都愛妳，妳是世界上最棒的媽媽」，有了孩子的鼓勵，讓她更堅定面對癌症。
降價了！舊iPad Air便宜2500元 iPhone SE 2還要再等等
蘋果(９)日凌晨舉辦2022年首場發表會，推出搭載強大M1晶片的iPad Air 5，10.9吋 Liquid Retina全螢幕設計與前一代 iPad Air 4 相比，效能提升最高可達 60%，繪圖效能提升達2倍，同時具備 Touch ID、人物居中，還有支援第 2 代 Apple Pencil與內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤，強大功能搭配上太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新藍色，售價17900元起，台灣目前上市日未定。不過消息一公佈後，上一代iPad Air 4立即跟著降價一波，STUDIO A公布降價後的新價格，10.9吋iPad Air 64GB版本從原本的18900元，即日起的新價格為16400元，降幅2500元；256GB原價為23900元，降價後為21400元，同樣降價2500元。
至於行動通訊的Cellular版本，64GB降價2400元，原價23200元，新價格為20800元；256GB原價為28200元，降價後為25700元。STUDIO A表示，同樣提供一週內的價差回溯期，顧客保留當時購買憑證，價差金額可於門市兌換等值周邊產品。目前iPhone SE（第二代）尚未通知是否有價降。（編輯：張嘉哲）