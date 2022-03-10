她淘寶網購「一頭活大象」！下秒結局震驚全場：還戴口罩
「現在就慢慢等我的大象走來我家了，不知道要不要隔離」，一名網友在網路上指出，他近日看到淘寶網居然有賣「大象」，且還只要台幣2元，讓他忍不住好奇心下單，沒想到收到貨卻當場傻眼，結局曝光也讓網友全笑瘋喊：「太幽默了哈哈哈錢花得真值得！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 07:07:05
該名網友昨（9）日在Dcard中貼文，他透露在什麼都有賣的淘寶翻來翻去時，居然看到有人在賣大象，且還只要0.5元人民幣（約台幣2元），由於小時候最喜歡的動物就是大象，就趨於好奇心買買看。
沒想到下單後，賣家居然密原PO表示「出發了」、「做了核酸戴了口罩」，還傳來一段影片，有一隻活生生的大象甩著鼻子往前行走，還有一張照片，是替影片中行走的大象畫上口罩，這讓原PO當場傻眼直呼：「修但幾哩，所以現在我的大象是自己走過來的意思嗎？我真的會笑死，還有戴口罩欸哈哈哈，好啦～現在就慢慢等我的大象走來我家了，不知道要不要隔離」。
貼文曝光後，網友全笑瘋留言，「笑死，幫大象戴口罩」、「有夠好笑，有賣獵豹嗎？我比較急著收貨」、「笑爛，之前在PTT也有看到，有影片的更好笑」、「太幽默了哈哈哈錢花得真值得」、「大象表示：X！到底要我走多遠」、「戴口罩真的好乖哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）