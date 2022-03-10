具俊曄不認愛遭小S嗆爆！大S崩潰哭了 當年翻臉影片曝光
大S日前宣布和就要「酷龍」成員具俊曄結婚，消息讓各界又驚又喜，不少人認為這段20年的舊情能重逢簡直不可思議，不過回到當年，大S與具俊曄交往時，因為具俊曄公司有禁愛令導致他不能認愛，曾有一次來台宣傳時，還退掉大S節目的通告，讓小S在節目上直言「韓國經紀人處理事情的方法實在是...you know stupid！」片段被挖出後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 06:58:11
大小S當年主持《娛樂百分百》邀請酷龍來到節目上宣傳，隨後具俊曄和大S傳出緋聞，等到酷龍再次來台宣傳時，原先製作單位也敲好通告，酷龍將再登上《娛樂百分百》宣傳，也向廣大觀眾預告，讓不少人相當期待，沒想到最後酷龍表示「行程太滿，因而取消通告，導致Live節目開天窗」。
小S在當集節目掩蓋不住氣憤證實此事，透露一早就看到報紙寫著「光頭酷龍、大S戀情跳電？」查證製作單位後發現酷龍退掉我們的通告，讓人非常錯愕，也讓小S忍不住說「韓國經紀人處理事情的方法實在是...you know stupid！我討厭你，我討厭他們的經紀人，我看以後連朋友都可以不做了」。
接著評論酷龍的作為，小S繼續講道「為什麼我姊必須要承擔這一切？現在全台灣都覺得我姊是花癡在勾引酷龍，其實事情的真相你們都不知道，現在還要忍受酷龍的歌迷一天到晚傳真進來指責，可憐的是她耶！男子漢有話都不敢講清楚，有必要嗎？誰追誰還不知道呢！」一番話大S在一旁落淚不止。
而當年兩人戀情的真相曝光之後，不少網友紛紛湧入回應表示「大S風度真的超級好，如果是我，我真的會爆氣......慘受罵聲的是她是自己啊」、「覺得大S當時不解釋是對的，時間會證明一切！不是花癡不是倒貼，是彼此互有好感！」、「大S當年沒有罵過酷龍，真的是高EQ到不行，祝福他們」、「大S實在太美了！祝福妳無論如何都幸福快樂！小S在21歲的口條思路就超級清晰，成功不是偶然」。（編輯：張嘉哲）