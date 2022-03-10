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大便擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家曝真相：它才是警訊

▲許多人上大號時，因為害怕細菌殘留，因而會用衛生紙將其擦到全白才能安心穿上褲子。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲許多人上大號時，因為害怕細菌殘留，因而會用衛生紙將其擦到全白才能安心穿上褲子。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 07:35:02

許多人上大號時，因為害怕細菌殘留，因而會用衛生紙將其擦到全白才能安心穿上褲子，但這樣的做法是對嗎？毒理學專家招名威就在臉書粉專揭開真相，透露大便很難擦乾淨其實是個身體警訊，背後恐暗藏更嚴重的問題，民眾絕對不可輕忽。

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招名威提到，自己因為小時候曾經發生過在燈光昏暗的廁所上大號，當下完全無法分辨是否已擦拭乾淨，直到回家更衣時才發現內褲上還沾有糞便的痕跡，完全不能接受，影響了自己日後的習慣。那很多人會問「擦到全白是否代表是過度擦拭」他解釋「這不一定，因為擦到全白這個動作只是告訴自己，我的肉眼看不到殘留的糞便了，並不表示完全乾淨，最簡單的方式就是用聞的，看還有沒有味道就知道了！

不過，說到「過度擦拭」，招名威也提醒「上完大號過度擦拭，可能會造成肛門皮膚受傷，導致紅腫、疼痛、破皮、流血，甚至細菌感染的問題，長期有傷口的話，細菌可能會沿著肛門進入腺體，造成腺體局部感染發炎、腫脹、化膿，形成肛門膿瘍，若未及時處置，可能會在皮膚組織內破裂，在肛門內側形成廔管」。

▲衛生紙（pxhere）
▲毒物專家招名威表示「上完大號過度擦拭」恐怕造成肛門受傷，且擦到衛生紙全白也不代表一定乾淨。（示意圖/Pxhere）
歸根究底，如當你發現大便後很難擦乾淨，這其實也是身體的警訊之一，招名威說「這種狀況比較像是大便細而軟，排之不爽快，總覺得沒排乾淨，而且容易黏在馬桶壁上、不易沖走，當然也不容易擦乾淨，這種狀況主要是患者腸胃濕熱所引起的症狀，會導致的原因與日常飲食有關，包括嗜吃大魚大肉等高油、高蛋白質的食物，且愛喝冷飲、大啖冰品、飲食不節制，造成腸胃運化變差，腸道內壞菌太多、好菌太少，腸道內菌叢失衡，長此以往，腸胃易受損，腸壁黏膜也沒辦法阻擋毒素、細菌、黴菌等入侵體內」。

招名威說「擦屁股不只要慎選衛生紙，不要選擇品質粗糙的，這樣擦拭個幾次就很容易破皮，另外衛生紙也不要選太薄，以免擦拭太用力衛生紙被穿破，導致指甲直接戳傷肛門，如果擔心衛生紙清潔效果不高，也可使用免治馬桶或是使用純水濕紙巾」。

針對腸胃道和肛門保健，招名威建議「避免便便不健康、持續黏肛門，飲食就必須注意，尤其便祕的患者，常只吃肉類，少吃蔬菜缺乏纖維素，還有飲食不節制，暴飲暴食或愛吃高油食物等，都很容易造成腸胃運作功能變差，所以我們一定要補充足夠水分，以及足量的蔬菜和水果。正常的排便頻率是1天3次到3天1次，如果過度頻繁，或是超過三天才排便，都會造成肛門受傷，導致流血、紅腫、疼痛」。（編輯：張嘉哲）

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