他拿雞蛋一摸驚「殼是軟的」！內行抖背後真相：其實常見
雞蛋含有豐富營養素，也常常被拿來入菜當料理，近日就有一名網友透露，他準備拿起家裡雞蛋要煎，卻突然發現其中一顆蛋殼竟是軟的，讓他十分驚訝，貼文曝光後，釣出內行網友解釋：「家裡養雞的告訴你，會下軟殼蛋的母雞通常是生產時受驚或是健康出了問題」、「蛋雞採籠養，想曬太陽很難，缺乏鈣的情況下軟蛋非常常見」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 08:27:54
該名網友8日在Dcard中貼文，他以「蛋殼是軟的？」為題，表示之前準備要煎蛋時，挑了一顆蛋起來準備要打，沒想到觸感竟是軟的，隔天再看到還正吐著泡泡，不過之後打在碗裡卻是一顆正常的蛋，讓他感到十分神奇：「我想這隻母雞在生這顆蛋時也許受到驚嚇，還未成熟的蛋寶寶就這樣生出來了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「好酷沒有遇過」、「這母雞是骨質疏鬆嗎」、「這也太軟」、「我之前也拿到一個軟蛋！結果打了是臭雞蛋，那天還煮滿漢大餐，直接整碗倒掉氣氣氣」、「你這顆是壞蛋」、「那個吐泡泡照好可怕瞬間雞皮疙瘩」。
另外，也有內行網友解釋軟殼蛋的產生原因，並建議大家遇到軟殼蛋記得先檢查內容物是否壞掉，「蛋雞採籠養，想曬太陽很難，缺乏鈣的情況下軟蛋非常常見」、「軟殼蛋蠻常見的，只是大部分蛋農會自己篩選掉，偶爾一兩顆漏網之魚剛好被你遇到」、「我阿公阿嬤說軟的蛋是母雞在生的時候嚇到，蛋殼還沒變硬就被擠出來」、「家裡養雞的告訴你，會下軟殼蛋的母雞通常是生產時受驚或是健康出了問題」、「小時候去休閒農場也看過，老闆好像是說是母雞受驚嚇，不小心把蛋太快下出來了」。（編輯：賴禹妡）