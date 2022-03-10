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全聯結帳「多問一句」省超多錢！婆媽實測嗨：店員很誠實

▲全聯福利中心營業時間因為相較傳統市場久，加上時不時推出優惠以及新品，成為不少婆媽的買菜聖地首選。（圖／NOWnews資料照片）
▲全聯福利中心營業時間因為相較傳統市場久，加上時不時推出優惠以及新品，成為不少婆媽的買菜聖地首選。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 09:01:29

全聯福利中心營業時間因為相較傳統市場久，加上時不時推出優惠以及新品，成為不少婆媽的買菜聖地首選，不過其由於太過方便，其價格經常比市售大通路還要貴，引發婆媽怨聲載道。近日，就有網友討論「如果想要買打折品的話，應該挑選哪一個時段去啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「弱弱的問一下大家，請問全聯大概都是什麼時候會貼打折的標籤啊？每次去買都買不到，是每間全聯都固定時間，還是有不一樣的？大約是幾點，有內行人可以分享一下嗎？」

▲全聯。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為相比傳統市場營業時間較久，深受婆媽喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「好像是各家店都不同欸，我家這打烊前15分鐘才會貼上，隔天一早就能搶到便宜」、「每一家不一樣，但目前有看過的，幾乎是在他們上架排貨整理商品時貼標」、「早上開門是8折，下午三四點後的是6折喔」、「我家這早上是8折，傍晚去是6折的」、「有的前一天就會先貼八折，多數是早上才貼八折，六折的是下午3~6點會貼」。

另外，也有不少人分享秘訣「結帳的時候問店員最快，都會誠實講」、「之前買不到時，結帳直接問店員，店員會老實跟你說，後來都買得到了」「之前也是問店員，說打烊前會貼好，隔天早上去真的有，最快解決辦法」、「就結帳時直接問店員何時會貼標籤，通常都會直接告知」。（編輯：張嘉哲）

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