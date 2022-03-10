iPhone「SE」縮寫代表啥意思？網瘋猜答案 知情人曝正解
蘋果公司在昨（9）日台灣時間凌晨2點舉行春季發表會，其中新產品iPhone SE（第三代）起跳價為1萬3900元，成為目前最便宜的5G iPhone，也因此格外吸引果粉目光，對此，就有網友提出多年來的疑問「iPhone SE的SE是什麼的縮寫」？貼文曝光後紛紛引來網友們猜測，而正解也隨之公布。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 10:21:33
該名網友昨（9）日在PTT貼文，他以「iPhone SE的SE是什麼的縮寫」為題，表示SE這個稱呼用好幾年了，一直都不知道是代表什麼意思，因此好奇問：「為什麼用這個代號？是什麼全名的縮寫？有無八卦？」
貼文曝光後，網友紛紛留言猜測，「seven eleven」、「scan enable」、「Super Expensive」、「Sad Emoji」、「student edition學生版」、「Spare Edition備用機」、「sih jhong edition死忠版」、「special edition選我正解」、「small edition」。
事實上，4年前在推出第一代iPhone SE時，蘋果全球行銷資深副總裁Phil Schiller就曾透露，「SE」的意思是「Special Edition」，也就是特殊版本，不同於其他版本的iPhone，SE系列主打價位較低、螢幕較小的市場，同樣受到許多果粉喜愛。（編輯：賴禹妡）