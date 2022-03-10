蘋果「暗黑套路」被抓包！iPhone、iPad藏秘密　眾秒心寒

蘋果新春發表會日前登場，除了發布最新手機iPhone SE3以外，連同iPad air 5以及Mac電腦系列也接連問世，讓不少果粉非常心動。不過，隨著發表會結束，也有網友發現這波新春發表會，些許產品的售價相當詭異，引發蘋果「行銷套路」的話題，釣出不少苦主迴響。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「之前iPad air 4官網是64GB，售價18900元、256GB，售價23900元，結果這次新的iPad air 5，官網則是64GB，售價17900元、256GB，售價22900元，不算教育價也便宜1千，再看看iPad air 5教育價64G僅需16400起，即使iPad air 4發表已經過那麼久了，市場價格依然比air 5教育價還高，蘋果這次真的是良心第2回了，上次Mac M1晶片時就一次了」。
貼文一出，網友紛紛回應「剛買Air 4的路過......真的欲哭無淚」、「這種降價策略真的很強，讓人覺得性能上升就會直接買....去年iPhone13也是同樣套路」、「上個月才買air 4的我絕對盤子QQ」、「當時就急用，結果買了4，沒想到5性能更好更便宜，真的哭了＝＝」、「早買早享受，晚買享折扣，蘋果一貫套路」；不過，也有不少人購買iPad Air 4的用戶透露「還好啦，差幾千塊，早買早享受啊」、「不覺得虧到哪啦，air 4也是很好用，只是5這波會更多人買而已」。
事實上，蘋果這樣的操作模式也並非第一次，去年剛推出iPhone 13時也有使用同樣手法，在前年推出iPhone 12時，當時最低配64G的版本售價為26900元，但去年推出的新iPhone 13，不僅最低配升格128G，其售價竟然還比iPhone 12便宜一千元，僅要25900元，而且還是搭載最新晶片A15，與這次iPad air 5同樣套路，也讓許多不少入手iPad air 4以及iPhone 12用戶感到可惜，認為花較多價錢卻體會比較低的設備配置，但也佩服蘋果的行政策略，著實非常成功。（編輯：張嘉哲）