男友進台積電！她慘被對方爸媽「洗臉」：才第一次見面欸

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但因為原PO工作其實是坐在辦公室的，男友不但沒有幫忙說話，反而是全程沉默。不僅如此，男友爸還說「妳在台北領的薪水都在幫房東繳房貸」，這也讓她感到很不舒服「說實在的關你何事？我的薪水是沒有台積電的多我只是個文組，但我也認認真真上班啊，更不用說交往期間所有的花費都是AA，甚至我遠距離坐高鐵去找他，他還不想幫我出一半車費」。
男友爸爸還曾說過不少奇耙言論，像是「拼命傳訊息說想當阿公」、「要不要去南部提親」、「去男友的城市找個輕鬆工作」，讓原PO內心超問號「什麼意思？去專門照顧他兒子嗎？後來終於受不了就封鎖他爸了」。
後來換男友來家裡拜訪，他不但沒帶任何伴手禮，甚至看到原PO爸媽也完全不叫人，「叫個叔叔阿姨很基本吧？怎麼有人這麼沒有禮貌？吃飯期間也很難聊拼命句點別人」，也還好後來終於分手，「分手一開始也是蠻難過覺得浪費好多時間，後來想想不用有這種公婆實在太幸運了呢！第一次見面就會洗臉別人，萬一真的結婚還得了」。
貼文一出，網友全看傻，「恭喜分手，沒禮貌不會看人臉色的一家很不行」、「恭喜你人生有了新的選擇」、「恭喜妳跟前任分手了」、「還好變前男友了，妳太帥氣了」、「很明顯男友日後無法解決婆媳問題，在家也沒有話語權，立刻分手，讚」。（編輯：郭佩蓉）