COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男友進台積電！她慘被對方爸媽「洗臉」：才第一次見面欸

▲原PO發文抱怨，表示男友前陣子面試進了台積電，後來當她第一次見到男友爸媽時，卻慘遭對方「洗臉」。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO發文抱怨，表示男友前陣子面試進了台積電，後來當她第一次見到男友爸媽時，卻慘遭對方「洗臉」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 11:00:07

男女之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至爭吵分手；對此，就有一名女網友發文抱怨，表示男友前陣子面試進了台積電，後來當她第一次見到男友爸媽時，卻慘遭對方「洗臉」，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「第一次去男友家就被洗臉」為題發文，表示男友面試上台積電，他爸就馬上拍錄取通知傳來，「而且我根本不是他爸的好友，是他爸自己從臉書找到我的」；後來倆人交往大概半年，原PO去男友家拜訪，男友爸媽誤會她是在門市當推銷員，就問「你覺得你的學歷對找工作有幫助嗎？言語之間透露自己的兒子是台積電好棒棒，女兒之前是空姐到處飛，去日本跟去廚房一樣」。

但因為原PO工作其實是坐在辦公室的，男友不但沒有幫忙說話，反而是全程沉默。不僅如此，男友爸還說「妳在台北領的薪水都在幫房東繳房貸」，這也讓她感到很不舒服「說實在的關你何事？我的薪水是沒有台積電的多我只是個文組，但我也認認真真上班啊，更不用說交往期間所有的花費都是AA，甚至我遠距離坐高鐵去找他，他還不想幫我出一半車費」。

▲原PO發文抱怨，表示男友前陣子面試進了台積電，後來當她第一次見到男友爸媽時，卻慘遭對方「洗臉」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO發文抱怨，表示男友前陣子面試進了台積電，後來當她第一次見到男友爸媽時，卻慘遭對方「洗臉」。（圖／NOWnews資料照片）
男友爸爸還曾說過不少奇耙言論，像是「拼命傳訊息說想當阿公」、「要不要去南部提親」、「去男友的城市找個輕鬆工作」，讓原PO內心超問號「什麼意思？去專門照顧他兒子嗎？後來終於受不了就封鎖他爸了」。

後來換男友來家裡拜訪，他不但沒帶任何伴手禮，甚至看到原PO爸媽也完全不叫人，「叫個叔叔阿姨很基本吧？怎麼有人這麼沒有禮貌？吃飯期間也很難聊拼命句點別人」，也還好後來終於分手，「分手一開始也是蠻難過覺得浪費好多時間，後來想想不用有這種公婆實在太幸運了呢！第一次見面就會洗臉別人，萬一真的結婚還得了」。

貼文一出，網友全看傻，「恭喜分手，沒禮貌不會看人臉色的一家很不行」、「恭喜你人生有了新的選擇」、「恭喜妳跟前任分手了」、「還好變前男友了，妳太帥氣了」、「很明顯男友日後無法解決婆媳問題，在家也沒有話語權，立刻分手，讚」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀