博弈網站設水房高薪招攬共犯洗錢7億 雄警直搗水房逮8人
高市刑警大隊日前一舉破獲以吳姓逮捕犯嫌為首的詐欺、博弈洗錢集團，高市刑大科偵隊長林建均表示，警方循線查出該集團將水房設於高市民宅內，以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為2班制透過電腦及手機，並以虛擬貨幣層層轉帳躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，初步估計該集團短短2個月內經手金額已逾7億元，不法獲利逾千萬。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-10 12:05:37
高市刑大日前接獲情資，於高雄市某民宅內有數名青年從事線上支付平台洗錢匯兌等不法行為情資，遂該大隊科技犯罪偵查隊會同小港分局、林園分局、三民第一分局、刑事局偵八大隊第六隊等單位共組專案小組。
本月3日警方見時機成熟，一舉破獲藏匿於三民區民宅社區內的詐欺、博弈洗錢集團，逮捕以吳姓犯嫌為首的8名水房成員，現場查扣電腦主機6組、手機190支、監視器及網路設備1批、教戰手冊１批、現金2萬餘元、房屋租賃契約1份等犯罪所得及證物，全案以違反刑法詐欺、賭博罪、洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦。
林建均表示，警方伺機攻堅衝入水房時，現場宛如手機通訊行，辦公桌上手機星羅棋布，收納架上儼然成為一面手機牆，井然有序地接上充電線保持不斷電，以利24小時接收簡訊。
林建均指出，該集團為分散遭警方查緝風險，以承租民宅作為掩護，再以高薪、工作輕鬆為誘因，在網路招募相關共犯成員，分為2班制輪番運作；更透過電腦及手機app程式，以自動化程式輔助作業流程，除節省人力負擔及開銷外，更可以降低出入成員數量以避免遭檢舉外，並以虛擬貨幣層層轉帳來躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，進而從中抽成牟利，初步估計該集團短短2個月內經手金額已逾新臺幣7億，不法獲利逾千萬。
高雄市警方提醒，機房或水房集團常以「高薪、輕鬆、免經驗」工作為由，吸引年輕人加入從事不法行為，在此呼籲國人，求職時必須謹慎，切勿一時貪念，從事非法工作、誤入歧途。