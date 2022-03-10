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「古董電話機」用36年！她驚嘆耐操　網狂讚：停電也能用

▲一名網友分享自家「古董電話機」已用了36年都沒壞，驚嘆「這台超耐用！」（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》）
▲一名網友分享自家「古董電話機」已用了36年都沒壞，驚嘆「這台超耐用！」（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 11:34:35

隨著現代3C產品與網路普及，人手一支智慧型手機已是普遍現象，越來越少人會選擇安裝市內電話，就有一名女網友分享家中還在使用一台「古董級電話機」並表示它「36年沒壞」，不少網友看了都大讚：「這台超耐用！」

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原PO在臉書社團《爆廢公社公開板》分享一張舊電話機的照片，表示這是「家裡用不壞的電話機，少說這台有將近36年了，至少我懂事就一直是這台」，只見照片中綠白色的電話機外觀保持得相當完好，按鍵上的數字依然清晰可見，讓原PO也忍不住驚嘆：「沒有太多功能，以前的物品真的很耐用」。

貼文曝光後，立刻勾起許多網友的回憶：「這種的品質真的很耐用」、「還有橘色的」、「真的，以前這種的一台可以用好幾年，現在新的一台看看有沒有用半年…」、「重點是很大聲」、「小時候阿公家的電話」、「上面的數字都沒掉，才厲害」、「可以傳承了」、「我也36歲，小時候還是轉盤的，大概幼稚園才換成這款案件式的電話」。

▲也有網友分享仍在使用另一款古董級轉盤式電話機。（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》）
▲也有網友分享仍在使用另一款古董級轉盤式電話機。（圖／翻攝自《爆廢公社公開板》）
另外也有網友提到：「停電也能用的電話」、「停電時，這台超好用」、「這台一定要留著，停電時就知道它的好了，歷經921的經驗」，還有內行人提到：「這台是早期中華電信有繳話機押金1000$的，實際年齡並沒有36年，只是造型有這個年齡，因為旁邊的保留、重播、插接三個按鈕，這個在那個時候並沒有」。（編輯：陳珮瑜）

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