請喪假遭主管懷疑說謊！他擲筊後「1舉動」證明嚇壞全場
每間公司的制度都不同，尤其請假規定更是標準不一，就有一名網友指出，他因為阿嬤過世而請假回老家奔喪，沒想到在買祭品時打卡被老闆看到，竟被老闆質疑是在說謊騙假，只好拍阿嬤的遺容回傳給主管當作證明，此舉卻又被老闆痛罵穢氣，讓他相當無奈，貼文曝光後，網友們紛紛持兩派意見：「主管過了，私人生活、個版PO文，根本無權過問」、「直系親屬過世還有心情拍照打卡，然怪主管會懷疑」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 12:03:49
該名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示因為阿嬤過世請假回老家，由於要負責買祭拜阿嬤的祭品，就去買阿嬤生前愛吃的小攤，也順便在那裡吃飽，並於個版上打卡，不過因為訃聞還沒印好，向請喪假時沒有提供請假證明，因此打卡照被主管看到後，遭質疑是在說謊騙假，要求附上其他證明。
「所以我去擲筊問阿嬤可不可以拍祂遺容給主管，阿嬤允杯後我就傳給主管」原PO透露，他這麼做之後，又遭到主管痛罵「很穢氣」，還說喪假期間不要發美食文不然公司同仁觀感不佳，讓他無奈問：「說我個版不刪文會帶來不良影響，所以我要刪除嗎？」
貼文一出，有網友力挺原PO，「沒人會想唬爛說自己家人去世請喪假吧」、「人家個版管那麼多幹嘛？當自己是誰啊！老闆鳥不起？那麼愛管怎麼不陪阿嬤」、「主管住海邊嗎」、「放假跟上班都分不出來的主管，直接刪好友吧」、「主管過了，私人生活、個版PO文，根本無權過問」、「不信就請阿嬤晚上去找主管聊聊」。
不過，也有網友持相反意見，「阿嬤很無辜，阿嬤一直被親友以外瞻仰遺容」、「真的有人是假喪事真打混，為什麼不能拍照只限自己看」、「請喪假沒有給依據，老闆也准假了，後續看到打卡拍照PO吃吃喝喝，要個憑據我覺得沒啥問題啊」、「直系親屬過世還有心情拍照打卡，然怪主管會懷疑」、「出示死亡證明也就能請喪假，拍死者遺容請假也是奇葩」、「阿嬤好可憐，為啥還要給老闆看啦」。（編輯：賴禹妡）