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台灣讀哪科系最賺？「它」薪水超意外　兒念這科就打斷腿

▲在台灣要讀什麼科系最賺錢？有網友發起討論，其中普遍被認為高薪的「工程師」，薪水卻低的讓人感到意外，也有人說若小孩以後要念「這科系」，會氣得想把他的腿打斷。（示意圖／翻攝pixabay）
▲在台灣要讀什麼科系最賺錢？有網友發起討論，其中普遍被認為高薪的「工程師」，薪水卻低的讓人感到意外，也有人說若小孩以後要念「這科系」，會氣得想把他的腿打斷。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 12:44:07

台灣學生在讀高中時，會分成文組和理組，到了大學科系間的區別更是明顯，畢業後從事的工作也截然不同。那麼究竟在台灣要讀什麼科系最賺錢？就有網友發起討論，其中普遍被認為高薪的「工程師」，薪水卻低的讓人感到意外，也有人說若小孩以後要念「這科系」，會氣得想把他的腿打斷。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「現在90後的年輕人的行業跟薪資」為題發文，表示他在目前的公司做了6、7年，職位是算「工程師」，主要就是科技產業的駐廠廠商，算是「小主管職位」，薪資約領31K，「我這個薪資在我司其實算中上的，我司平均薪資其實都偏低，所以一直認為現代的90後都差不多」。

原PO也補充，因為他的薪水「31K」已經是加了主管津貼2千元，但都做了6、7年，想一想這個薪資還真的有點在羞辱人，因此他是真的想了解一下身為90後的年輕人，「都是在做什麼工作、平均薪資都在多少」？

▲原PO透露自己是工程師，工作6、7年，但薪水才31K，跌破眾人眼鏡。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO透露自己是工程師，工作6、7年，但薪水才31K，跌破眾人眼鏡。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友全傻眼，「太摳了吧，該換工作了」、「96，33k，行政。我之前第一份正職也是行政也有32k，你做到主管才31k好像有點少耶」、「問個為什麼沒辦法跳槽要苦撐？31k的主管職真的沒聽過」、「手搖飲料店的妹妹都35k了…」、「工讀生薪水都比你高了吧？小主管？」、「1991，貿易商經理，底90k/年薪大約200，是說原PO公司的待遇有點誇張，要不考慮換公司了」。

不過也因為原PO是工程師，但薪資卻比一般工程師少很多，讓人感到相當意外，推測應是因為工程師範圍廣，分的很細，且還未算年終分紅、加班費用等，不然「科技業」仍是留言串中薪資最高者，「1992，70-80幾k，科技業」、「92／65-150k／科技業RD」、「1992，35K，後端工程師」、「1995 /52k/ 測試工程師」、「1999，36k，製程工程師」、「1992，70-80幾k，科技業」、「90，300k不含分紅，半導體RD，國外工作機械沒有那麼差」、「1997／75k／design house RD」、「97，80k，科技業RD」、「輪班工程師，底薪56k。」。

另外值得注意的是，還有許多網友透露自己的年紀、科系、職業和薪水來勸世，「96，49K，我小孩讀機械，我就把他的腿打斷」、「7-11，25K可悲啊」、「1997，28K，美工：）」、「1991，服務業，40k，哭啊」、「1998，新聞業，30K，以後小孩要讀新聞直接塞回子宮…」、「1996，32K，傳產…五年年資」。（編輯：郭佩蓉）

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