小一童被罰寫！注音造五言絕句求情 網讀完驚：李白再世
小孩的童言童語總是會讓父母又氣又好笑，就有一名網友在網路上表示，她小一的兒子被老師罰寫抄課文，卻連續兩天都抄不完，還在聯絡簿上做一首「五言絕句」求情，讓她看了瞬間哭笑不得，而照片曝光後，也引來網友驚嘆：「很厲害耶！小一這文筆未來不可限量」、「兒子是李白再世嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 12:54:24
該名網友在PTT笨版發文，她以「兒子的詩」為題，表示小一的兒子某天放學回家寫完作業後，因為「跟同學嘻笑玩鬧，屢勸三次不聽」，被老師罰寫抄課文一遍，但兒子不僅連續兩天都寫不完罰寫，甚至還在聯絡簿上以注音寫下一首五言絕句「罰寫寫不完，人生快要完；望師高抬手，才能好好玩」，旁邊不忘寫上「拜託老師」，讓原PO看了瞬間哭笑不得。
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「好可愛的詩啊」、「創一首詩不用罰寫也不錯」、「怎麼辦，我是老師會放過他耶」、「這孩子是多老成呀，傻眼」、「好詩、好詩，氣死老師XD」、「下次就會進階到藏頭詩了」、「吟遊詩人誕生」。
還有網友看了這首五言絕句驚呼，「有押韻欸！強」、「小一很強欸，有前途」、「這麼小就會寫打油詩，蠻厲害的」、「會寫五言絕句超天才欸哈哈哈」、「很厲害耶！小一這文筆未來不可限量」、「兒子是李白再世嗎」、「小一能寫這種有押韻的詩，奇才欸」、「還知道第三句不要押韻，人才啊」、「就算以中文系畢業的眼光來看也覺得其實不差」。（編輯：賴禹妡）