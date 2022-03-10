「3星座」下半月財運暴漲！這位投資旺翻　準備財產翻倍

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下半月，魔羯座的人際關係非常好，自身很懂得說話的分寸，也知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近來學習，而這也是大家都喜歡接近魔羯座的原因，連帶貴人運增強，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。
TOP 2：處女座
處女座下半月在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。
TOP 1：雙魚座
下半月會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拼事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，會讓你賺錢賺到爆，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者聽到很多賺錢的投資標的，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。（編輯：賴禹妡）
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