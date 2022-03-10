獨／百萬YouTuber遭爆早分手！證據挖出瘋傳 友人洩真相
知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，超爆笑內容又帶點甜蜜，圈粉無數的觀眾，目前頻道經營到現在，已經有高達212萬的訂閱，顯見人氣非常高。而9日，兩人上傳了一支慶生影片，不料片中細節卻被網友懷疑「兩人根本早已分手」，現在只不過是工作夥伴，引爆熱議。而《NOWnews》也實際求證家寧以及Andy老師身邊友人，得到了分手真相。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 13:32:17｜2022-03-10 14:00:00
眾量級CROWD日前上傳新片，是Andy老師為了慶祝家寧在三月的生日，特別籌備了一場驚喜，兩人在逛街時，Andy突然表示要與街頭藝人一起共唱一曲，接著大唱周興哲的《想知道你在想什麼》，唯美的歌詞讓家寧一聽就直接爆哭，而在唱完感性時刻時，Andy老師透露「我知道我們的生命正面臨很大的挑戰，但是我們可以一起努力，一起突破，就像歌詞最後一句一樣『我永遠會在妳身後』」，而家寧感動到抱著Andy時也脫口說出「我們都會更好的」。
結果，才上片不了多久，網友就眼尖發現這些亮點，並且對於兩人早已分手提出質疑，挖出從去年開始，兩人的感情疑似觸礁，例如家寧曾在IG發出騎馬照片表示「次次追著光跑著，幸福美好，現在，該自己跑了，直到無所畏懼」；而Andy老師也在去年底在IG發文寫下「如果有個很常陪伴在你身邊的人突然消失了，你會有什麼感受？」並且搭配哭臉的表情。
種種證據在9日最新影片上線後陸續在Dcard上遭截圖瘋傳，讓不少網友紛紛表示「如果真的分手了，請老實跟粉絲說，不要再裝作是情侶的樣子＝＝」、「希望這次要出來說明，Andy老師唱『想知道你在想什麼』太怪了吧，根本不適合生日唱這首」、「跪求真相啊....真的很喜歡他們」、「如果真的分手還是繼續以情侶拍片的話，粉絲會炸鍋吧」、「真的要講清楚....不然真的很尷尬，很多人是喜歡情侶互動才追蹤他們的」、「希望不是真的，但又太多證據了」。
而《NOWnews》記者私訊詢問了家寧以及Andy老師，但都尚未得到回應，不過身邊有友人卻向記者透露「這種被傳分手的事情他們其實早就見怪不怪，當然是不會回應，上次見面的時候有親口說他們還沒有分手啦！一切都只不過是網友臆測而已！」不過仔細觀看討論板上粉絲們的留言，依舊希望家寧以及Andy老師能夠親自出面解釋清楚，畢竟眾多人喜愛的頻道初衷，是他們兩人的「情侶相處模式」，而不只是「工作夥伴」上的關係。（編輯：張嘉哲）