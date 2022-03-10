最頂平民職業？「2工作」狂接觸有錢人 嫁富二代不是夢
俗話說職業不分貴賤，只要是憑自己的雙手掙來的錢，都是值得尊敬的；不過就有網友好奇「最頂的平民職業」是哪個，並透露自己認為是「空姐」和「櫃姐」，也抖出原因「生活中全是有錢人」，有機會嫁給富二代，貼文一出，網友全戰翻。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 14:12:55
該名網友在PTT以「櫃姐跟空姐誰是最頂的平民職業」為題發文，表示若是在台北市東區百貨精品櫃當櫃姐，每天招呼有錢人消費，業績好的話，收入動輒一兩百萬，「生活圈都是有錢人，人脈都是有錢人，常常不小心就嫁給豪門二代，升級貴婦」。
原PO接著說，另外一個職業「空姐」，年薪保底也有百萬，航班密集的時候上看兩百萬，一樣生活圈都是有錢人，人脈也都是有錢人，「常常不小心嫁給豪門二代，升級貴婦」，且真的有不少真實案例，因此也讓他在文末好奇發問「櫃姐空姐誰是最頂的平民職業」？
貼文一出，有網友說「櫃姐要看專櫃喔，精品的才可能比空姐強」、「空姐免稅賣爽的也很威，PR樂勝老師公務女」、「這兩年空姐只能領底薪了，底薪可能不夠空姐的開銷，某百貨老闆就是娶自家的櫃姐」。
但也有網友表示，「櫃姐跟空姐門檻會不會差太多？而且哪時候一堆有錢人娶櫃姐了」、「空姐門檻高，櫃姊上限高～至於嫁入豪門什麼的做夢比較快」、「櫃姐才28k欸」。（編輯：郭佩蓉）